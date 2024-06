Prefeitura de Saquarema segue com a construção do novo cemitério de Sampaio Corrêa - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/06/2024 19:10

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção do novo cemitério de Sampaio Corrêa. As obras estão adiantadas e a previsão de conclusão das intervenções é no mês de setembro deste ano.

No local, a Prefeitura está executando a concretagem dos últimos radier e de parte do calçamento entre as gavetas mortuárias. O novo cemitério também contará com uma capela de 215 metros quadrados, mais de 1.900 gavetas mortuárias, incluindo gavetas especiais para obesos e 1.710 ossários, ocupando uma área total de 4.215 metros quadrados, ao lado do antigo Cemitério.A obra trará maior dignidade para as famílias enlutadas neste momento tão difícil. A Prefeitura está seguindo todas as regulamentações ambientais e os novos conceitos da arquitetura funerária. O cemitério municipal também tem como propósito ser ecológico: para evitar a contaminação do solo com chorume, as estruturas têm sistema inativador de gases. Além disso, atendem às diretrizes ambientais de acordo com as normas técnicas do INEA (Instituto Estadual do Ambiente).