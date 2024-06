Prefeitura de Saquarema inaugura novo espaço da Policlínica de Bacaxá durante as obras de ampliação da antiga sede - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/06/2024 16:05

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou, nesta terça-feira (18), a nova Policlínica Municipal Prefeito Carlos Campos da Silveira. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, no 2° piso do Fly Shopping, na Rodovia Amaral Peixoto, km 71, em Bacaxá. Maior e mais moderna do que a antiga sede, localizada na Rua José de Souza nº 35, no mesmo bairro, que passará por obras de ampliação, a Policlínica conta, agora, com instalações que darão mais conforto e acessibilidade aos pacientes e profissionais de saúde que trabalham no local.