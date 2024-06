Saquarema ganhou Centro de Atendimento ao Turista nesta quarta-feira (19) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/06/2024 19:46

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, inaugurou na última quarta-feira (19), o Centro de Atendimento ao Turista Paulo Vitor Bravo. Localizado no Centro de Saquarema, o CAT recepcionará com conforto e segurança os turistas da cidade.

Criado com o objetivo de oferecer aos turistas e visitantes todas as informações sobre a cidade, suas belezas, atrativos e serviços, o novo equipamento representa um avanço na gestão e nas políticas públicas ligadas ao turismo em Saquarema.O local contará com atendentes capacitados e fluentes em idiomas, que darão todo suporte necessário, indicando atrativos turísticos, guias e informações relevantes para uma boa visitação. O CAT também servirá como ponto de ajuda para acessar números de telefones, endereços de hotéis, lugares para compras, alimentação, rotas de transportes, entre outros serviços.“O nosso CAT funcionará como um suporte de informação e segurança e vai servir para auxiliar os nossos turistas, apresentando a nossa cidade, com indicações de pontos turísticos, atrativos, locais de visitação, além de fornecer informações relevantes para que eles possam ter uma experiência ainda mais proveitosa e inesquecível em Saquarema”, explicou a prefeita Manoela Peres.Escolhido para nomear o espaço, Paulo Vitor Bravo foi um ilustre morador de Saquarema. Nascido e criado no município, Paulo marcou a história da cidade. Amante de futebol, também gostava de pescaria e Carnaval, além de ajudar as pessoas.O Centro de Atendimento ao Turista Paulo Vitor Bravo fica na Rua Barão de Saquarema, nº 451, no Centro (prédio do antigo DETRAN), próximo à ponte de Saquarema. O espaço funciona, diariamente, das 9h às 17h.