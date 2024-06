Município de Saquarema participou do - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Município de Saquarema participou do Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/06/2024 14:07

Saquarema - O município de Saquarema participou do “Experiência Rio de Janeiro”, uma ação da Secretaria de Estado de Turismo e da TurisRio, companhia de turismo do Estado. O encontro aconteceu no Espaço Vip Festas e Eventos, em Uberlândia (MG), uma das 10 cidades escolhidas, em todo o Brasil, para receber o evento itinerante. A comitiva de Saquarema foi composta pelo Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Thallis Martinelli, e pela Diretora de Turismo, Daniele Mazzeo.

fotogaleria

O evento, cuja primeira edição aconteceu na cidade mineira, contou com a presença de especialistas dos maiores atrativos e destinos do estado do Rio de Janeiro. De acordo com pesquisas realizadas pelo Governo do Estado, Uberlândia é uma das principais cidades de origem dos turistas mineiros que chegam ao estado do Rio.Na ocasião, o público faz uma imersão por meio de vídeos, palestras e atrações culturais no que há de melhor do Rio de Janeiro e na cidade de Saquarema. O projeto buscou apresentar as potencialidades da Capital Nacional do Surf aos agentes, operadores e toda cadeia produtiva do turismo local, fomentando também a atividade econômica do segmento, em Uberlândia.“Temos no Estado de Minas Gerais um importante mercado. O acesso a Saquarema é relativamente perto, rápido e fácil. Nossa cidade oferece tranquilidade, praias, cultura, gastronomia e uma boa infraestrutura turística. Queremos que Saquarema seja o principal destino para esse público que está no entorno do nosso estado, não só os mineiros, mas também os paulistas e capixabas”, informou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Thallis Martinelli.Durante o “Experiência Rio de Janeiro”, os representantes mineiros tiveram uma grande oportunidade de capacitação e negócios com a oferta de atrativos das cidades fluminenses, estimulando viagens para esses destinos. A ideia da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema foi proporcionar experiências incríveis aos viajantes que, ao mesmo tempo, têm por objetivo estimular a economia do setor de turismo.