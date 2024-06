Cidade de Saquarema ultrapassa a média nacional de criança alfabetizada - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/06/2024 14:52

Saquarema - O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicaram, na última semana, o Indicador Criança Alfabetizada, que revela o percentual de estudantes matriculados no 2º ano do ensino fundamental com o padrão nacional de alfabetização, estabelecido pela pesquisa Alfabetiza Brasil. O indicador é calculado com base nos resultados das avaliações da alfabetização, conduzidas pelos sistemas estaduais em organização complementar ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Nesta edição, de toda a Região dos Lagos, a Rede Municipal de Educação de Saquarema alcançou o 3° lugar, com nota 63,5, atrás apenas de Búzios e Rio das Ostras.

Excelente resultado

Saquarema também está acima das médias nacional e estadual, que foi 56 e 52, respectivamente. O objetivo do Indicador Criança Alfabetizada é permitir o monitoramento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Ministério da Educação (MEC). Em 2023, no Brasil, 56% das crianças nessa etapa de ensino estavam alfabetizadas.

De acordo com os resultados nacionais, os estudantes leem palavras, frases e textos curtos; localizam informações explícitas em textos curtos (até seis linhas), como em bilhete, crônica e fragmento de conto infantil; e inferem informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal, entre outras habilidades.

“Essa primeira avaliação é muito importante para o diagnóstico da nossa rede, de acordo com os padrões do Ministério da Educação. Temos a certeza de que na próxima avaliação teremos um resultado ainda melhor, com Saquarema ganhando ainda mais destaque na nossa região”, comemorou a prefeita Manoela Peres.

Atualmente, a Rede Municipal de Educação de Saquarema conta com mais de 19 mil alunos. Na avaliação do indicador, Saquarema ficou à frente de cidades de grande porte, como Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Niterói, Maricá e Macaé.