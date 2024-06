Prefeitura de Saquarema realizará a sexta edição do Soletra Saquá nesta quinta-feira (27) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizará a sexta edição do Soletra Saquá nesta quinta-feira (27)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/06/2024 15:10

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará a sexta edição do Soletra Saquá. O evento será na próxima quinta-feira (27), no auditório da Casa do Educador, no bairro Porto Novo. Voltada para alunos da Rede Municipal de Educação e organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, a competição de soletração reunirá diversão, aprendizado e conhecimento para o público presente.

Nesta edição, haverá premiação para os alunos vencedores. Além deles, as escolas campeãs também receberão troféus como forma de homenagem e incentivo à participação em futuras edições. Para a Secretária Municipal de Educação, Thais Amorim, espera-se que o nível da competição seja alto. “Assim como nos anos anteriores, esperamos ter um alto nível dos competidores, que darão o seu melhor durante o evento. O Soletra Saquá é uma competição que reúne aprendizado, diversão e companheirismo entre os nossos alunos”.

Melhores linguagens oral e escrita

De acordo com a Prefeita Manoela Peres, o Soletra Saquá é importante para incentivar o engajamento dos alunos para o estudo da Língua Portuguesa. “O Soletra já é uma competição esperada por toda a Rede Municipal de Educação. Ele serve para fazer com que nossos alunos explorem ainda mais a Língua Portuguesa. É importante que eles tenham ainda mais curiosidade pelo nosso idioma e que se aperfeiçoem, refletindo em melhores linguagens oral e escrita”.

A Casa do Educador fica na Avenida Saquarema, nº 911, bairro Porto Novo, e o Soletra Saquá será realizado a partir das 9h. As competições serão disputadas em categorias, de acordo com a idade e a série escolar dos participantes. As disputas são abertas ao público e a classificação etária é livre.