Frente fria causa baixas temperaturas e tempo instável em Saquarema - Reprodução/Internet

Publicado 26/08/2024 15:21

Saquarema - A cidade de Saquarema sofrerá com baixas temperaturas e tempo instável durante esta semana devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (26), há previsão de chuva para todo o dia e o céu ficará nublado. A temperatura mínima será de 13ºC e a máxima de 17ºC. Os ventos estarão moderados, com rajadas fortes.

Já nesta terça-feira (27), o sol poderá aparecer ao longo do dia entre nuvens, mas terá períodos de céu nublado. A temperatura não terá grande variação, a mínima será de 13ºC e a máxima, 23ºC. Não há previsão de chuva para o resto da semana.

A partir de quarta-feira (28), a tempertatura tende a subir. O dia será de sol com algumas nuvens. A temperatura mínima será de 14ºC e a máxima de 25ºC.

Na quinta-feira (29), a previsão é de sol com nuvens. A temperatura mínima será de 16ºC e a máxima, 25ºC. Na sexta-feira (30), o sol também aparecerá acompanhado de algumas nuvens. A temperatura mínima também será de 16ºC, mas a máxima está prevista para 27ºC.