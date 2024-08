Uma pistola 9 mm foi apreendida na ação contra o tráfico de drogas em Saquarema - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/08/2024 14:38 | Atualizado 27/08/2024 15:06

Saquarema - Policiais civis da 124ª DP (Saquarema), em conjunto com agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar (Cabo Frio), prenderam dois homens durante uma operação contra o tráfico de drogas, nesta terça-feira (27). Os agentes realizaram diligências em dois endereços para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em Sampaio Corrêa, no município de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações da Polícia Civil, durante a ação, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm e uma espingarda de ar comprimido no endereço de um dos suspeitos. O homem foi preso em flagrante.

O segundo homem suspeito foi preso em cumprimento a um mandado de prisão. Ambos não tiveram a identidade revelada.