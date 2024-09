Saquarema Bodyboarding Classic 2024 acontece neste final de semana na Praia da Vila - WSL

Publicado 13/09/2024 19:58

Saquarema - A cidade de Saquarema vai receber neste final de semana, no sábado (14) e domingo (15), o Saquarema Bodyboarding Classic 2024. A competição será a 4º etapa do circuito BB Lagos e vai acontecer na Praia da Vila.

O evento irá consagrar o campeão saquaremense 24 e também o campeão da penúltima etapa do circuito BB Lagos. A competição terá as categorias sub 12 (feminino e masculino), sub 15 (masculino), sub 18 (masculino), open (masculino), pro open (feminino), master (masculino) e legend (masculino).

As inscrições para participar estão abertas e podem ser realizadas pelo número (22) 98160-9981. A organização é da Associação de Bodyboard Saquarema (ABBS) e da BB Lagos.