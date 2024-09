Política Costa do Sol

"Macega" foi preso por discurso de ódio e homofobia contra prefeito de São Pedro da Aldeia

Segundo as investigações, o acusado se utilizava de suas plataformas digitais para difundir desinformação e ataques pessoais com o objetivo de influenciar negativamente a opinião pública sobre Fábio do Pastel. Carlos Vitor foi preso nesta quarta (11)