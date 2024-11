Primeira reunião de transição de governo no município de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/11/2024 09:55

Saquarema - A primeira reunião para tratar da transição de governo no município de Saquarema foi realizada na última quarta-feira (6). A prefeita Manoela Peres recebeu a prefeita eleita, Lucimar Vidal, e a equipe que irá trabalhar na transição nos próximos meses.

A equipe de transição será composta por seis membros, sendo três servidores municipais e outros três integrantes indicados pela prefeita eleita. Os trabalhos serão iniciados já nesta quinta-feira, após a publicação do Decreto Municipal que normatizará as funções até o final do atual mandato.

O objetivo é viabilizar o acesso a todas as informações administrativas necessárias à próxima gestão na Administração Pública Municipal. De acordo com o decreto municipal 2.904, todos os órgãos da Administração Pública Municipal estão autorizados a fornecerem as informações administrativas solicitadas, colaborando com a Equipe de Transição Governamental.

Realidade ideal

“Mesmo sendo um governo que foi indicado e apoiado por nossa gestão, é necessário que se tenha um período de transição governamental. É neste momento que o futuro governo ficará ciente da atual realidade do município e poderá dar continuidade aos projetos, sem a interrupção dos serviços prestados à população”, afirmou a prefeita atual, Manoela Peres.

“Estamos iniciando este trabalho para que, em 01 de janeiro, ao tomar posse, todos os serviços prestados pela Prefeitura possam ter continuidade. A população pode ficar tranquila pois seguiremos com todos os projetos e ações que fizeram de Saquarema um lugar melhor para todos”, completou a prefeita eleita, Lucimar Vidal.

“Estamos deixando a Prefeitura com as contas em dia, com dinheiro em caixa para pagar os fornecedores, com os serviços e obras em andamento e com os salários dos servidores em dia. Essa é uma realidade que muitos novos governantes gostariam de encontrar nas prefeituras pelo país”, concluiu Manoela.

A equipe de transição governamental será composta por Ana Paula Duarte, Patrícia da Silva Oliveira e Patricia dos Reis Silva (indicadas pela prefeita Manoela); e por Carlos Adriano Klafke dos Santos, Sammyr da Costa Pinho e Ruan Guimarães Barros (indicados pela prefeita eleita Lucimar).