Agentes da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em BacaxáDivulgação/PCERJ

Saquarema - Agentes da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam um homem em flagrante, nesta segunda-feira (4), por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso no bairro de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, após informações de inteligência.



Os policiais foram ao endereço verificar a informação de que uma das lideranças do tráfico de drogas da comunidade do Sabão, em São Lourenço, no município de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, estaria naquela região e em posse de uma arma de fogo.



Ao chegarem ao local, as equipes abordaram os suspeitos. Com um deles foi encontrado um revólver municiado.

O homem preso não teve a identidade revelada.