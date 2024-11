Teatro Mário Lago terá dois eventos no próximo fim de semana em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago terá dois eventos no próximo fim de semana em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/11/2024 10:43

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, na Região dos Lagos, apresentará, no próximo fim de semana, dois espetáculos: “Feitos um para o Outro”, na sexta-feira, e “Crias que Criam - Na sua Mente”, no sábado e no domingo.

“Feitos um para o Outro”





Há vinte anos, Cleo e Téo se conheceram numa festa de ano novo e a partir deste encontro, as coisas para ambos nunca ficam bem. Suas vidas particulares começam a sofrer mudanças radicais, como se um ímã atraísse para eles toda desgraça existente no planeta. Os opostos não se atraem. Divergentes em ideias e sentimentos, os dois tentam sempre escapar das ciladas que o destino traz para eles, colocando um no caminho do outro ao longo do tempo. Junto a eles estão Sheila e Paulo, amigos presentes para amenizar o caos, que temperam a relação do casal que sempre acredita que possa existir um final feliz. São quatro jogadores de naipes diferentes, na mesa chamada vida, com seus questionamentos e expectativas pessoais, somando promessas a cada fim de ciclo, numa montanha-russa de sentimentos, jogando suas cartadas em busca de um tão esperado feliz ano novo.



O texto e a direção são de Marcello Caridade e no elenco estão Fernanda Guerreiro, Gustavo Freitas, Maíra Porto e Raphael Coutinho.



Os ingressos custam R$50,00 e R$25,00 (meia entrada) e podem ser obtidos pelo Na sexta-feira (8), às 20h, será exibido “Feitos um para o Outro”. Comédia de costumes inspirada na cinematografia dos anos 80 e nas sitcoms dos anos 90, o espetáculo traz quatro personagens em uma busca hilária pela vida adulta. Com um humor leve e elegante, embora cítrico e debochado, a dramaturgia desconstrói esta geração, com um texto encenado como um entretenimento reflexivo, no qual a plateia se diverte identificando arquétipos comuns no Brasil contemporâneo.Há vinte anos, Cleo e Téo se conheceram numa festa de ano novo e a partir deste encontro, as coisas para ambos nunca ficam bem. Suas vidas particulares começam a sofrer mudanças radicais, como se um ímã atraísse para eles toda desgraça existente no planeta. Os opostos não se atraem. Divergentes em ideias e sentimentos, os dois tentam sempre escapar das ciladas que o destino traz para eles, colocando um no caminho do outro ao longo do tempo. Junto a eles estão Sheila e Paulo, amigos presentes para amenizar o caos, que temperam a relação do casal que sempre acredita que possa existir um final feliz. São quatro jogadores de naipes diferentes, na mesa chamada vida, com seus questionamentos e expectativas pessoais, somando promessas a cada fim de ciclo, numa montanha-russa de sentimentos, jogando suas cartadas em busca de um tão esperado feliz ano novo.O texto e a direção são de Marcello Caridade e no elenco estão Fernanda Guerreiro, Gustavo Freitas, Maíra Porto e Raphael Coutinho.Os ingressos custam R$50,00 e R$25,00 (meia entrada) e podem ser obtidos pelo Sympla . A classificação etária é 16 anos.

“Crias que Criam - Na sua Mente”



Já no sábado (9), com duas sessões, às 18h e 20h, e no domingo (10), com sessão às 19h, será a vez do espetáculo “Crias que Criam - Na sua Mente” uma jornada inesquecível inspirada no filme “Divertidamente” que levará o público a uma profunda exploração do seu mundo interior.



O espetáculo possibilitará uma viagem pelas memórias mais marcantes, através de coreografias vibrantes e emocionantes, quando serão revividos momentos de alegria, raiva, tristeza e muitos outros sentimentos que moldam cada um de nós. A proposta é celebrar a rica diversidade de emoções que fazem parte da vida de cada um e convidar o público a acolher cada uma delas como parte essencial da sua história. Afinal, é através das nossas emoções que nos conectamos com o mundo e construímos nossa identidade.

Quer embarcar nessa aventura? Então, nos diga: podemos entrar na sua mente?



Os ingressos podem ser obtidos por R$ 60,00 e R$ 30,00 (meia entrada), no ponto de venda online, através do Instagram do grupo @16crew_; e no ponto de venda física, na escola de dança Thamires Coutinho - Arte em Movimento, na Rua Alfredo Menezes, 212, em Bacaxá. A classificação etária é livre.



O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.