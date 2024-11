Praia de Itaúna recebeu a Bandeira Azul pelo terceiro ano consecutivo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Praia de Itaúna recebeu a Bandeira Azul pelo terceiro ano consecutivo Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/11/2024 15:36

Saquarema - O Programa Bandeira Azul realizou, na última sexta-feira (1º), a Cerimônia Nacional de Entrega da Bandeira Azul 2024, no auditório do Yacht Clube da Bahia, em Salvador. Na ocasião, a Praia de Itaúna conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, a certificação por suas práticas de excelência em gestão e conservação ambiental.

Para abrir a temporada 2024/2025, o evento contou com a presença da Coordenadora Nacional do Programa, Leana Bernardi, além de políticos, empresários, representantes de marinas, sociedade civil e organizações ambientais. Representando Saquarema, estiveram presentes o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro, e a Coordenadora do Programa em Saquarema, Marcelli Ladeira, além de outros representantes do programa no município.

Trabalho intenso

A revalidação da certificação é fruto de um trabalho intenso desenvolvido pelo município ao longo do último ano, que incluiu ações de educação ambiental e conservação, tanto para moradores quanto para turistas. A Praia de Itaúna também se destacou pela qualidade excepcional da água, que atendeu aos rigorosos padrões de balneabilidade exigidos pelo programa.

Conhecida como a Capital Nacional do Surf, Saquarema vem se consolidando como um destino turístico de destaque, atraindo visitantes que buscam não apenas lazer, mas também práticas sustentáveis.

“Este é um momento de celebração para nossa cidade. Receber novamente essa certificação global é fundamental, pois reforça nosso compromisso com o turismo sustentável e a responsabilidade ambiental em Saquarema”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

O Programa Bandeira Azul, presente em 50 países, já conta com 49 certificações no Brasil, abrangendo praias, marinas e outros espaços, destacando o comprometimento das localidades com a sustentabilidade.