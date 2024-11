Cadastro Unificado das Creches para o ano de 2025 iniciará em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/11/2024 15:31

Durante a inscrição, os pais e responsáveis deverão fornecer a documentação solicitada pela plataforma, prestando atenção ao correto preenchimento dos dados.Conforme a Portaria 05/2024, de 30 de outubro, publicada na Edição 1542/7 do Diário Oficial, a idade mínima obrigatória para a matrícula será observada para cada faixa etária da seguinte forma:Creche I: crianças com 6 meses até 31/03/2025Creche II: crianças com 1 ano até 31/03/2025Creche III: crianças com 2 anos até 31/03/2025Creche IV: crianças com 3 anos até 31/03/2025Os resultados do Cadastro Unificado serão divulgados no dia 16 de dezembro de 2024, no site oficial da Prefeitura de Saquarema e na plataforma Siseduc. Os responsáveis receberão a confirmação da alocação dos estudantes por SMS, no número informado no momento da inscrição.A efetivação da matrícula nas unidades escolares ocorrerá entre 13 e 31 de janeiro de 2025, nas escolas onde as crianças estiverem alocadas. Para dúvidas e informações, a Secretaria de Educação disponibiliza um número de WhatsApp, que atenderá mensagens durante o período do cadastro, das 9h às 17h. O número é (22) 99883-7307.