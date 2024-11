Prefeitura realiza a 5ª edição do Saquarema Gospel - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/11/2024 15:17

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizará a 5ª edição do "Saquarema Gospel" com entrada gratuita. A principal atração deste ano será a cantora Isadora Pompeo, que se apresentará na sexta-feira (8).

Buscando valorizar ainda mais os músicos locais, o Saquarema Gospel também terá a apresentação de grupos e ministérios de louvor das igrejas evangélicas do município. Eles ministrarão louvores, orações e participações especiais no dia da festa.

Isadora Pompeo é natural de Caxias do Sul, na serra gaúcha. Cantora, compositora e influenciadora digital, lançou seu primeiro álbum de estúdio, "Pra Te Contar os Meus Segredos", em 2017. Conhecida por covers de músicas gospel, Isadora tem mais de 3 milhões de inscritos e 98 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Em 2023, assinou seu contrato com a Sony Music Brasil, lançando sua nova música Bênçãos Que Não Tem Fim, que tornou Isadora a primeira cantora gospel a entrar para o Top 10 da Billboard Brasil, com a música.

Isadora frequentou a Igreja Batista desde muito pequena, sendo incentivada a participar da parte musical do local. Ela também pretende tornar-se pastora futuramente. Suas canções mais ouvidas são “Bênçãos Que Não Têm Fim”, “Oi, Jesus”, “Ovelinha”, “Minha Morada”, “Primeira Canção” e “Hey, Pai”.

O palco para os shows e toda a programação do "Saquarema Gospel" será montado na Rua Alfredo Menezes, ao lado do Terminal de Bacaxá. A programação acontece a partir das 19h e a classificação indicativa é livre para todas as idades.