Saquarema receberá sexta etapa do Open Nacional de Futevôlei 2024 no próximo final de semana - Reprodução/Instagram

Saquarema receberá sexta etapa do Open Nacional de Futevôlei 2024 no próximo final de semanaReprodução/Instagram

Publicado 02/11/2024 16:19

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, apresenta a sexta etapa do Open Nacional de Futevôlei 2024. De sexta-feira (8) a domingo (10), a Praia de Itaúna receberá a etapa do Open Nacional Riplay de Futevôlei, um dos maiores eventos da modalidade no Brasil.

Reunindo atletas de destaque nacional e internacional e com estrutura de ponta, o evento será transmitido ao vivo pelo canal Band Sports no sábado (9) e domingo (10), levando aos fãs de todo o Brasil a chance de acompanhar jogadas de alto nível.

Além das competições, o Open reforça seu compromisso social por meio de parcerias com os projetos “Atleta do Futuro” e “Viva + Esporte”, criados e mantidos pela Prefeitura de Saquarema. Durante o evento, diversas ações serão realizadas com os alunos dos projetos municipais.

O futevôlei é uma modalidade de esporte de areia praticada em quadras montadas nas orlas. O esporte foi originado nas praias do Rio de Janeiro por volta de 1960 e, ao longo do tempo, cresceu dentro do Brasil, assim como na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. É jogado em sistemas de duplas (2×2), trios (3×3) ou quartetos (4×4)masculinos, femininos ou mistos. Deve-se tocar a bola com qualquer parte do corpo, exceto os braços, antebraços e as mãos como no futebol.

Cada dupla pode dar até 3 toques na bola, sendo que um jogador não pode tocar duas vezes seguidas tal como no vôlei ou vôlei de praia. O jogo é disputado, como no vôlei, em disputa de sets (de 18 pontos sem vantagem) em que os pontos são marcados quando a bola cai na quadra adversária, é desviada para fora das quadras pelos mesmos ou bate em qualquer outro jogador e bate no chão.

“Essa é a primeira vez que receberemos uma etapa de um campeonato nacional de futevôlei. É um esporte que é muito praticado em nosso em nosso país e Saquarema não poderia ficar de fora. Essa é uma excelente oportunidade de fomentar a prática do futevôlei em nossa cidade”, informou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

Com entrada gratuita, o evento é uma oportunidade imperdível para toda a família curtir um fim de semana repleto de entretenimento e adrenalina. A estrutura do Open Nacional Riplay de Futevôlei será montada na Praia de Itaúna, na altura do Casarão.