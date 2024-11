Saquarema abrirá vagas para curso gratuito de Assistente Financeiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/11/2024 18:18

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e em parceria com as secretarias estaduais da Mulher, Ciência e Tecnologia e a Rede FAETEC, oferece curso gratuito de Assistente Financeiro, com 20 vagas destinadas às mulheres saquaremenses.

As inscrições serão realizadas de quarta (6) e sexta-feira (8), na sede da Secretaria Municipal da Mulher, localizada na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº 16, em Bacaxá. Para se inscrever é necessário que as interessadas tenham 16 anos ou mais e apresentem cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, Certidão de Nascimento e ou Casamento), além de comprovante de residência e Comprovante de Escolaridade do Ensino Fundamental completo.

As aulas terão início na segunda-feira (11), no turno da noite, na unidade da FAETEC Bacaxá, na Rua Capitão Nunes, no bairro da Barreira. Ao final do curso, as alunas aprovadas receberão certificado de conclusão.

Para mais informações, as interessadas devem procurar a Secretaria Municipal da Mulher ou entrar em contato pelo WhatsApp, no número (22) 99859-7841.