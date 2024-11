Clínica da Mulher de Saquarema reforçou a prevenção no Outubro Rosa - Divulgação

Publicado 01/11/2024 18:43

Saquarema - A Clínica da Mulher de Saquarema, administrada pela Prima Qualitá Saúde em parceria com a secretaria municipal de Saúde desde 2020, realizou, ao todo, 584 mamografias no mês de outubro. Neste ano, a unidade comemora seu sétimo aniversário com a realização de 35.080 exames de mamografia desde sua inauguração em 2017 até o mês de setembro.

Esse número destaca a importância da detecção precoce do câncer de mama, uma das principais causas de morte entre as mulheres no Brasil e no mundo. Além dos exames preventivos, realiza procedimentos como a colocação de DIU, biópsias e testes rápidos. A prevenção é o foco principal das atividades, com a unidade promovendo campanhas contínuas de conscientização sobre a saúde da mulher.

“Reforçamos ainda mais o nosso compromisso com a saúde feminina, promovendo ações que visam alertar sobre a importância da prevenção. A mamografia é um dos exames mais eficazes para o diagnóstico precoce do câncer de mama, e nossa missão é garantir que todas as mulheres de Saquarema tenham acesso a esse serviço”, afirmou a coordenadora administrativa da Clínica da Mulher, Rafaela Brito.

A campanha foi um período crucial para reforçar a conscientização sobre a importância dos exames regulares, como a mamografia, que tem papel essencial na identificação de tumores em estágio inicial, o que aumenta as chances de tratamento eficaz. A clínica também oferece outros serviços essenciais à saúde feminina, incluindo consultas em ginecologia, obstetrícia, mastologia e dermatologia, além de atendimentos em psicologia e serviço social.

Com o Outubro Rosa, a Clínica da Mulher intensificou os esforços para garantir que as mulheres de Saquarema tenham acesso aos serviços de prevenção, ressaltando a importância do cuidado contínuo com a saúde e a detecção precoce de doenças como o câncer de mama. Esses esforços seguem a missão de oferecer um atendimento de qualidade, acessível e focado na prevenção, promovendo a saúde e o bem-estar das mulheres da região.

“Eu sempre faço meus exames de rotina aqui na Clínica, e a mamografia é um deles. É muito importante para a gente, porque a prevenção salva-vidas. Esse mês nos lembra disso, mas a clínica oferece esse cuidado o ano todo. É um alívio saber que temos esse serviço à disposição e que a mamografia pode detectar o câncer ainda no início, antes de termos qualquer sintoma. Às vezes a gente adia por falta de tempo ou por medo, mas serve como um alerta. Aqui, a equipe é atenciosa, e isso faz toda a diferença na hora de nos cuidarmos”, relatou uma das pacientes da Clínica da Mulher, Maria do Carmo, de 60 anos.

Agendamento

Para agendar exames, consultas ou procedimentos, as mulheres devem procurar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do seu bairro. Para aquelas que não têm cobertura de ESF, precisa de encaminhamento para a marcação realizada pela Central do Cidadão, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Avenida Saquarema, nº 5.481, Bacaxá, próxima ao Terminal Rodoviário do Horto. Já a Clínica da Mulher, que fica na Avenida Saquarema, nº 3557, no bairro Porto da Roça. O atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.