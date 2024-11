Jacaré é resgatado em Sampaio Corrêa pela Guarda Ambiental de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/11/2024 09:49

Saquarema - Moradores do distrito de Sampaio Corrêa, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, foram surpreendidos, na manhã desta quarta-feira (6), ao encontrar um jacaré, de aproximadamente 1,5 metros de comprimento e pesando 20 kg, em frente a uma residência. A presença do animal em área residencial mobilizou a Guarda Ambiental, que atuou na captura e na soltura do réptil em seu habitat natural.