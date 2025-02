Prefeitura de Saquarema realizou a cerimônia de lançamento do Projeto Quintais Produtivos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizou a cerimônia de lançamento do Projeto Quintais ProdutivosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/02/2025 18:53

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, em parceria com o Sebrae-RJ, realizou na sexta-feira (7), a cerimônia de lançamento do Projeto Quintais Produtivos. Cinquenta produtores familiares foram contemplados nesta primeira etapa da ação, em evento realizado no Parque de Exposição de Sampaio Corrêa.

O Projeto Quintais Produtivos é uma ação conjunta entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e a Fundação Banco do Brasil que visa promover práticas agrícolas mais sustentáveis, com ênfase nas lideranças femininas na cidade. Com duração de 24 meses, o projeto trabalhará com produtores rurais que receberão todo o apoio necessário para a construção de quintais produtivos. Os participantes também contarão com treinamentos que abrangem técnicas de produção, marketing, vendas e administração financeira, com o objetivo de melhorar suas funções.“Temos várias secretarias envolvidas no mesmo propósito: fazer o melhor pela população do nosso município. Hoje, estamos dando oportunidades para que os pequenos produtores mudem de vida, se capacitem e gerem renda e emprego no campo”, afirmou a prefeita Lucimar Vidal.O Projeto Quintais Produtivos é 100% financiado pelo Sebrae e pela Fundação Banco do Brasil e tem o potencial de transformar a vida de pequenos produtores, especialmente mulheres, que desempenham papel central no projeto, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo a sustentabilidade no campo, além de promover o crescimento da agricultura familiar no município.