Prefeitura de Saquarema realizará mais uma edição do projeto "De Férias na Natureza" no domingo (27)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/07/2025 11:27

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai realizar, neste domingo (27), a 2ª edição do projeto "De Férias na Natureza". A iniciativa tem como objetivo proporcionar uma manhã de contato com o meio ambiente de forma orientada.

O projeto é destinado a crianças de 2 a 7 anos e estarão entre as atividades expedição na floresta, banho de cachoeira, oficinas ecológicas, piquenique na mata, brincadeiras e muito mais. O passeio inclui transporte, seguro, lanche, água e a participação de educadores ambientais especializados em educação infantil.O evento acontecerá na Área de Proteção Ambiental – APA das Serras do Mato Grosso, das 8h às 12h, com transporte gratuito saindo, às 8h, da frente da sede da sede da Prefeitura, no Centro de Saquarema.Esta edição comporta a participação máxima de 10 crianças, com acompanhante maior de idade, e cada acompanhante poderá levar até duas crianças. As inscrições devem ser feitas pelo app Colab