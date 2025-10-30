6ª Edição do Moda e Prosa Caipira acontecerá no dia 20 de novembro em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

6ª Edição do Moda e Prosa Caipira acontecerá no dia 20 de novembro em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/10/2025 16:10

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, promoverá, no dia 20 de novembro, a 6ª edição do “Moda e Prosa Caipira – Noite da Banana”. O evento será realizado a partir das 18h, no Parque de Exposições Marcos Catharino, na Casa do Criador, em Sampaio Corrêa, e tem como objetivo valorizar a cultura rural e fortalecer a agricultura familiar do município.

Preservando tradições

Nesta edição, o destaque será a banana, fruto amplamente cultivado na região e presente na culinária tradicional das famílias produtoras. O público poderá degustar pratos típicos elaborados a partir do ingrediente, reforçando a identidade gastronômica local e estimulando a circulação da produção agrícola. Além da gastronomia, a programação contará com música ao vivo, feira de artesanato e espaço de convivência entre moradores, agricultores e visitantes.

O Moda e Prosa Caipira acontece, mensalmente, sempre na terceira quinta-feira, e já se consolidou como uma das iniciativas culturais mais aguardadas do calendário municipal. O projeto contribui para o fortalecimento do turismo rural, incentiva o produtor local e promove a preservação de tradições que marcam a história e o cotidiano das comunidades do interior de Saquarema.

A entrada é gratuita e o evento poderá ser remarcado em caso de condições climáticas adversas.