6ª Edição do Moda e Prosa Caipira destaca culinária à base de banana em Saquarema
Evento tem entrada gratuita e será realizado a partir das 18h, no Parque de Exposições Marcos Catharino, na Casa do Criador
Taxa de Turismo Sustentável é aprovada em 1º turno na Câmara de Búzios
Projeto prevê a cobrança da taxa sobre o trânsito de veículos e a permanência de pessoas na cidade durante o período de 20 de dezembro até cinco dias após o Carnaval. Se aprovada, a lei entra em vigor a partir de janeiro
Daniela Soares apresenta detalhes da Expo Araruama 2025, que promete recorde de público e atrações
Com quatro noites de shows nacionais e entrada gratuita, evento movimenta a economia local, valoriza a cultura rural e consolida Araruama como referência na Região dos Lagos
Prefeito de Búzios vai ao Guarujá para receber certificação internacional da Bandeira Azul
Alexandre Martins (REP), acompanhado da primeira-dama, Daniele Martins, participa da cerimônia nacional que reconhece quatro praias buzianas com o selo de qualidade ambiental pra temporada 2025/2026
Nova creche de Saquarema tem previsão de entrega em dezembro
Espaço terá capacidade para atender até 100 crianças e contará com 5 salas de aula, sala multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, além de outros espaços
Prefeitura de Saquarema realiza 4ª edição da Feira do Produtor Rural neste sábado
Evento acontecerá, das 9h às 17h, em Vilatur e reunirá produtores da agricultura familiar do município. A entrada é gratuita
