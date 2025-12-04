Alunos do Projeto Atletas do Futuro de Saquarema são destaque na principal competição de futebol infantil do Rio de Janeiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/12/2025 17:29

Saquarema - Alunos do Projeto Atletas do Futuro foram destaque na principal competição de futebol infantil do estado. O projeto desenvolve estudantes da rede pública da cidade por meio de treinamentos focados na excelência esportiva e na formação cidadã. Como resultado desse trabalho, os futebolistas de alto rendimento das categorias Sub-9 e Sub-10 tiveram visibilidade nas séries Bronze e Prata da Taça Enel – Edilson Silva, considerada a maior competição de futebol infantil do Rio de Janeiro.