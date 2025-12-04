Alunos do Projeto Atletas do Futuro de Saquarema são destaque na principal competição de futebol infantil do Rio de JaneiroDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Com uma preparação em curso desde março, os alunos seguiram rotinas intensificadas de treino, além de dar atenção ao desempenho escolar. A atuação também rendeu um reconhecimento especial: a Prefeita Lucimar Vidal concederá uma Medalha de Honra ao esporte pela atuação dos jovens atletas.
Investindo na formação de cidadãos
“O sucesso dos nossos alunos na principal competição do estado prova que investir no esporte é investir na formação de cidadãos. É uma alegria dar continuidade e fortalecer o projeto Atletas do Futuro, vendo na prática como a disciplina e o apoio familiar, somados ao incentivo do poder público, geram resultados extraordinários”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.
“Hoje celebramos um dia muito importante, que demonstra o compromisso da gestão com a valorização do esporte e da educação. Sabemos que a educação e o esporte caminham juntos: desenvolvem disciplina, autonomia, respeito e senso de coletividade. Lugar de criança é na escola, aprendendo e também praticando esporte”, comentou a Secretária de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Patrícia Oliveira.
Atualmente, o projeto prepara 4.500 alunos, sendo 130 das turmas de alto rendimento esportivo. A ação promove desenvolvimento social, além de atividades extracurriculares para a formação integral das crianças e jovens do município. Por meio do esporte, os alunos são capazes de desenvolver disciplina, espírito de equipe e valores de cidadania.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.