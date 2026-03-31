Recadastramento do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Saquarema já está aberto - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Recadastramento do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Saquarema já está abertoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/03/2026 16:29

Saquarema - O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Saquarema (IPRES) está convocando os aposentados e pensionistas do município para realizarem o recadastramento anual (prova de vida). O recadastramento é obrigatório, sendo condição para a manutenção do benefício, sob pena de suspensão até regularização.

O recadastramento

Para realizar o recadastramento, os aposentados e pensionistas devem comparecer à sede do IPRES, até o dia 30 de junho, portando originais e cópias da seguinte documentação: Documento com foto (RG, CNH ou equivalente), CPF, Título de eleitor e Comprovante de residência atualizado (emitido há no máximo 90 dias).

Para dependentes, são exigidos originais e cópias de documento com foto (RG, CNH ou equivalente), ⁠CPF e ⁠Certidão de Nascimento, Casamento, União Estável ou documento que comprove o estado civil.

Já para os pensionistas menores de idade, os documentos originais e cópias solicitados são RG, CPF, Certidão de Nascimento e declaração escolar, quando aplicável.

A sede do IPRES fica localizada da Rua Frutuoso de Oliveira, 98, no Centro de Saquarema, e o atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.

Informações completas sobre a prova de vida dos aposentados e pensionistas do IPRES podem ser obtidas na página 07 do Diário Oficial do Município de Saquarema nº 1877, de 25 de março de 2026, com acesso pelo link

A atualização dos dados cadastrais dos aposentados e pensionistas tem como objetivo a prevenção de fraudes e irregularidades, o cumprimento das diretrizes do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência e segurança na gestão pública.