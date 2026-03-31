Recadastramento do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Saquarema já está abertoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Recadastramento para aposentados e pensionistas do IPRES já está aberto em Saquarema
Prova de vida é obrigatório, sendo condição para a manutenção do benefício, sob pena de suspensão até regularização
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Prefeitura de Saquarema debate acordos com Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio
Integrantes do CAU/RJ propuseram parcerias para ações de desenvolvimento habitacional na cidade de Saquarema
Prefeitura de Saquarema sedia VIII Encontro Estadual de Fortalecimento dos Conselhos Escolares
Encontro reuniu representantes de mais de 70 municípios fluminenses, além de autoridades, especialistas e instituições parceiras
'Escola que Lê': Prefeitura de Saquarema segue com a distribuição de sacolas literárias
Iniciativa tem como principal objetivo incentivar o hábito da leitura entre os estudantes, através da entrega de kits compostos por quatro livros literários
Dr Serginho recua e reduz "taxa do lixo" após pressão popular em Cabo Frio
Audiência pública realizada nesta segunda (30) expôs críticas à TCRS e levou governo a anunciar novo modelo com valores menores e promessa de justiça tributária
Dia D de vacinação contra a gripe é sucesso em Saquarema e campanha prossegue no município
Ao todo, foram administradas 2.490 doses de imunizante contra a gripe influenza e aplicadas, ainda, 140 doses de vacinas de rotina
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