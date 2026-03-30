Dia D de vacinação contra a gripe é sucesso em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Dia D de vacinação contra a gripe é sucesso em Saquarema Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/03/2026 10:47

Saquarema - O dia D de vacinação contra a gripe, realizado no sábado (28), foi um sucesso em Saquarema. Na ocasião, as unidades de saúde ficaram lotadas e foram administradas 2.490 doses de imunizante contra a gripe influenza e aplicadas, ainda, 140 doses de vacinas de rotina.