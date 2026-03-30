Dia D de vacinação contra a gripe é sucesso em Saquarema Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Vacinação prossegue
Para ampliar a cobertura vacinal e evitar complicações e internações causadas pelo vírus da gripe, a campanha de vacinação prossegue no município contemplando diversos grupos prioritários, como gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, além de profissionais de diferentes setores e populações em situação de maior vulnerabilidade social.
“É muito importante que todo público-alvo se vacine, mesmo quem já se vacinou em outra ocasião. Quanto mais pessoas forem vacinadas, teremos uma menor incidência de casos de gripe e outras síndromes respiratórias em nossa cidade. Todas as nossas equipes estão empenhadas em fazer com que Saquarema ultrapasse as metas de vacinação estipuladas pelo Ministério da Saúde”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.
Quem fizer parte dos grupos prioritários pode se dirigir a um posto de saúde levando um documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. A vacina é segura e é a melhor aliada contra a gripe.
A vacina
A vacina contra a gripe utilizada na campanha nacional de 2026, no Brasil, é trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza: H1N1, H3N2 e linhagem B/Victoria. O imunizante pode ser administrado junto de outras vacinas do calendário de imunização nacional, como a da Covid-19, sem necessidade de intervalo entre elas. A reação pela vacina da gripe é pouco comum e, quando ocorre, são sintomas leves e que desaparecem de forma rápida, após 48 horas da aplicação.
Há contraindicação para pessoas com alergia aos componentes da vacina, principalmente à proteína do ovo. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir suas orientações. Para pessoas que tenham apresentado febre recente, é recomendado adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.
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