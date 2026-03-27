Saquarema realizará seminário para mulheres que queiram empreender ou que estejam em busca de emprego - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema realizará seminário para mulheres que queiram empreender ou que estejam em busca de empregoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/03/2026 10:02

Saquarema - “Juntas Somos Mais Fortes” é o seminário que a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal da Mulher, promoverá na próxima segunda-feira (30), das 9h às 13h, no Centro de Eventos Saquarema, localizado na Avenida Saquarema, nº 3.933, no Porto da Roça.

Aberto ao público, que será recebido com café da manhã, o evento tem por objetivo, principalmente, disponibilizar às mulheres saquaremenses conhecimentos para a obtenção de renda e autonomia, proporcionadas pelo empreendedorismo ou pela inserção no mercado de trabalho.

As palestras programadas abordarão os seguintes assuntos: a montagem de um bom currículo, o comportamento adequado em uma entrevista de emprego e as formas de uso das redes sociais para vender e crescer.

Também haverá o relato de histórias de sucesso, sorteio de brindes, momentos de dinâmica para estimular a interação e melhor compreensão dos temas abordados, além da apresentação de linhas de crédito.