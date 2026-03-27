Saquarema realizará seminário para mulheres que queiram empreender ou que estejam em busca de empregoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
'Juntas Somos Mais Fortes': Prefeitura de Saquarema realiza seminário para mulheres nesta segunda-feira
Evento acontecerá das 9h às 13h, no Centro de Eventos Saquarema, e será aberto ao público
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Saquarema promove 'Dia D' de vacinação em todos os postos de saúde neste sábado
Imunização estará disponível em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município
Fabinho Costa e comitiva articulam revolução na mobilidade da laguna de Araruama
Grupo vai a Curitiba e avança em projeto de sistema aquaviário com tecnologia limpa e apoio do DNIT
Prefeita de Araruama participa de evento sobre cidades inteligentes em Curitiba
"O objetivo nosso é aprender e levar experiências daqui para que a gente possa avançar cada vez mais em tecnologia em Araruama. Esse é o meu maior desafio lá", disse Daniela Soares
Encontro em Arraial debate turismo integrado em torno da lagoa de Araruama
Ideia passa pela integração dos municípios do entorno, com a criação de roteiros conjuntos, fortalecimento da economia e ampliação da experiência para moradores e visitantes
Daniela Soares avança em Brasília por universidade federal
A proposta é transformar Araruama em um polo educacional na Região dos Lagos, ampliando o acesso ao ensino gratuito e reduzindo a dependência de deslocamento para outros centros
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