Saquarema celebra o sucesso do Aloha Spirit 2026 - Divulgação

Saquarema celebra o sucesso do Aloha Spirit 2026Divulgação

Publicado 25/03/2026 12:18

Saquarema - As areias de Itaúna e as águas da Lagoa de Saquarema foram palco, nos últimos dez dias, de uma celebração de saúde, superação e respeito ao meio ambiente. O encerramento da etapa Grand Slam do Aloha Spirit 2026, o maior festival de esportes aquáticos do mundo, consolida Saquarema como um destino de referência internacional, capaz de acolher com excelência eventos de elite como o Pro Tour de Vôlei de Praia e a WSL. De 13 a 22 de março, a cidade recebeu mais de 3 mil atletas de 21 estados brasileiros e quatro países. O fluxo intenso de competidores e suas famílias gerou um impacto positivo direto no comércio, na rede hoteleira e no setor de serviços, movimentando milhares de reais e gerando empregos temporários para a população local.

Esporte para todos: programa Viva+Esporte e inclusão

A força de Saquarema no esporte não se limita aos grandes eventos. O festival serviu de vitrine para o Viva+Esporte, robusto programa social da Prefeitura que oferece diversas atividades físicas, esportivas e de lazer para mais de 3 mil moradores, desde crianças de 6 anos até a terceira idade. Durante o Aloha, o programa promoveu aulas abertas de funcional kids, vôlei de praia e beach tennis, integrando a comunidade ao clima de competição.

A inclusão foi a marca registrada desta edição. O festival promoveu o “Aloha Para Todos”, com atividades voltadas para instituições de assistência e alunos do ASAS. Momentos emocionantes marcaram a participação de idosos do Centro Dia, a creche do Vovô, provando que o estilo de vida “Aloha” abraça todas as gerações da cidade. As crianças da rede municipal de ensino também foram protagonistas, com sessões exclusivas de cinema na arena, unindo lazer e cultura.

Selo Bandeira Azul e sustentabilidade

Um dos marcos desta edição foi o Encontro Estadual Bandeira Azul, realizado no dia 17 de março. O debate sobre a Economia Azul reforçou o compromisso de Saquarema com a preservação marinha. Atualmente, o município ostenta o prestigiado selo na Praia da Vila, Prainha e Itaúna, sendo esta última premiada pela quarta temporada consecutiva.

“Receber o Aloha Spirit pelo quinto ano consecutivo é a prova de que nossa gestão no esporte e no turismo está no caminho certo. Além de movimentar nossa economia e encher nossos hotéis e restaurantes, eventos desse porte inspiram nossos jovens e reafirmam nosso compromisso com a qualidade de vida. Saquarema hoje respira esporte, mas com a responsabilidade de preservar nossos recursos naturais para as próximas gerações”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.

Parceria de sucesso

Para a organização do evento, a sinergia com a prefeitura é o que torna a etapa de Saquarema a mais especial do circuito. “A relação entre o festival e a cidade é um dos pilares do nosso sucesso. Saquarema oferece uma infraestrutura natural e técnica incomparável. Esse resultado positivo que vemos hoje é fruto de um alinhamento orgânico entre o evento e o poder público, onde esporte, sustentabilidade e educação caminham de mãos dadas”, destacou João Castro, CEO da Ecooutdoor e organizador do Aloha Spirit.

Com o encerramento das competições de canoa havaiana, stand up paddle, natação, apneia e surf, a cidade agora se prepara para o próximo grande desafio do calendário, mantendo o fôlego que faz de Saquarema a verdadeira casa dos atletas.