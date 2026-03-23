Saquarema sedia Congresso Brasileiro de Inclusão 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema sedia Congresso Brasileiro de Inclusão 2026 Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/03/2026 20:18

Saquarema - O município de Saquarema foi palco, na sexta-feira (20) e no sábado (21), do Congresso Brasileiro de Inclusão 2026, realizado no Centro de Eventos da cidade. O encontro, promovido pelo Instituto Conhecer, reuniu aproximadamente 1,7 mil participantes, entre educadores, especialistas, gestores escolares e profissionais da área, em dois dias dedicados à formação, ao debate e à troca de experiências sobre práticas voltadas à educação inclusiva.

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A abertura do congresso contou com a presença de autoridades municipais, além de palestrantes e especialistas reconhecidos na área da inclusão. Durante a cerimônia, foi destacada a importância da qualificação profissional para o fortalecimento das políticas de educação inclusiva e para a construção de ambientes escolares cada vez mais acessíveis e acolhedores.De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Patrícia Oliveira, a realização do congresso representa mais um passo no processo de fortalecimento da educação inclusiva no município. “Promover um encontro como este, reunindo especialistas e profissionais da educação, é fundamental para ampliar o conhecimento e aprimorar as práticas pedagógicas. A inclusão se constrói com formação, diálogo e compromisso permanente com uma educação para todos os estudantes”, destacou.O público do evento foi formado por professores, profissionais da educação, especialistas em inclusão e gestores escolares de diferentes regiões, além de servidores da rede municipal de ensino de Saquarema, que tiveram acesso ao congresso por meio de uma parceria entre a Prefeitura e os organizadores do evento.O Congresso Brasileiro de Inclusão integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação no município, contribuindo para a qualificação contínua dos profissionais da rede e para o aprimoramento das práticas pedagógicas aplicadas nas unidades escolares. A realização do evento reforça os investimentos da gestão municipal na área educacional, com destaque para as políticas de inclusão desenvolvidas nos últimos anos.Para a Prefeita Lucimar Vidal, iniciativas como o congresso refletem o compromisso da administração municipal com a qualidade da educação: “Investir na formação dos nossos profissionais e na construção de uma educação cada vez mais inclusiva é investir no futuro da nossa cidade. Saquarema tem trabalhado para garantir oportunidades para todos os alunos, respeitando as diferenças e valorizando o potencial de cada um”, afirmou.A programação de abertura, realizada no dia 20, também contou com apresentações culturais de alunos do Projeto Escola Ativa, iniciativa de educação em tempo integral que oferece atividades diversificadas no contraturno escolar. Estudantes da Escola Municipal Edilson Vignoli de Marins apresentaram uma coreografia de hip hop, enquanto alunos do Complexo Municipal de Educação Integral José Pereira dos Santos Filho realizaram uma apresentação de ballet, marcando o início do congresso com demonstrações de talento e integração entre educação e cultura.