Prefeitura de Saquarema promove encontro "Mulheres que cuidam: quem cuida de nós?" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove encontro "Mulheres que cuidam: quem cuida de nós?"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/03/2026 19:56

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, realizará na quinta-feira (26), às 14h, o encontro “Mulheres que cuidam: quem cuida de nós?”, voltado às protetoras de animais do município.

A iniciativa tem como objetivo oferecer um momento de acolhimento, escuta e troca de experiências para mulheres que atuam diretamente na causa animal, muitas vezes dedicando grande parte do seu tempo ao cuidado e à proteção de animais em situação de vulnerabilidade.

O evento contará com roda de conversa, participação da psicóloga Angélica Pereira, além de dinâmicas e atividades voltadas ao autocuidado, promovendo o bem-estar emocional e a valorização dessas mulheres.

A proposta é proporcionar uma pausa na rotina, incentivando o fortalecimento emocional e reforçando a importância de cuidar de si para continuar exercendo o cuidado com o outro.

O encontro será realizado na Rua 07, nº 77, no bairro Jaconé, e integra as ações do município voltadas ao reconhecimento e apoio às protetoras de animais.