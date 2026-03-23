Seminário promove valorização e protagonismo feminino em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Seminário promove valorização e protagonismo feminino em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/03/2026 19:53

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realizará na próxima segunda-feira (30), das 9h às 13h, o seminário “Juntas Somos Mais Fortes”, voltado ao fortalecimento, à valorização e ao protagonismo feminino no município.

A iniciativa integra as ações em celebração ao mês da mulher e tem como objetivo oferecer um espaço de acolhimento, diálogo e troca de experiências entre as participantes. O encontro busca incentivar a autonomia, fortalecer vínculos e ampliar o debate sobre os desafios e conquistas das mulheres na sociedade.

Durante o seminário, serão promovidas atividades que estimulam a reflexão e o empoderamento, reforçando a importância da união feminina como ferramenta de transformação social. A proposta é evidenciar que quando as mulheres se apoiam e caminham juntas, novas oportunidades são construídas e a força coletiva se torna ainda maior.

O evento será realizado no Centro de Eventos de Saquarema, localizado na Avenida Saquarema, nº 3.933, no bairro Porto da Roça. A participação é gratuita e aberta ao público feminino.

A ação reafirma o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a promoção de políticas públicas voltadas às mulheres, fortalecendo iniciativas que incentivam o desenvolvimento social, a igualdade de direitos e o protagonismo feminino no município.