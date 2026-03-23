Seminário promove valorização e protagonismo feminino em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Seminário 'Juntas Somos Mais Fortes' promove valorização e protagonismo feminino em Saquarema
Evento acontecerá na próxima segunda-feira (30), das 9h às 13h, e oferecerá um espaço de acolhimento, diálogo e troca de experiências entre as participantes
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