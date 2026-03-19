Inauguração da nova ESF Guarani amplia rede de Atenção Primária em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Inauguração da nova ESF Guarani amplia rede de Atenção Primária em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/03/2026 10:07

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema inaugurou, nesta terça-feira (17), as novas instalações da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Guarani, consolidando a expansão da rede de Atenção Primária no município e oferecendo uma estrutura moderna para o acompanhamento preventivo da população local.

“Investir na saúde básica é o caminho mais eficiente para garantir qualidade de vida à nossa população. Com a nova ESF Guarani, estamos proporcionando um atendimento digno e descentralizado, permitindo que o cidadão tenha acesso a médicos e enfermeiros perto de sua residência, sem a necessidade de grandes deslocamentos”, destacou a Prefeita Lucimar Vidal.

A ESF

Localizada na Rua 4, n° 47, a nova unidade conta com três consultórios, além de espaços médico, de enfermagem e um consultório odontológico, salas de esterilização, curativo, vacina, observação clínica, atividades coletivas e farmácia. Com 380 m², o espaço foi planejado para suportar o crescimento da região, oferecendo acessibilidade e conforto tanto para os pacientes quanto para as equipes de saúde que atuarão no monitoramento das famílias do bairro.

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Teixeira Oliveira, ressaltou a importância técnica da nova estrutura para o sistema municipal: “A ESF é o coração da prevenção. Ao fortalecer a unidade do Guarani, conseguimos realizar um diagnóstico precoce e um acompanhamento mais rigoroso de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, o que reduz diretamente a sobrecarga nos hospitais e unidades de pronto atendimento”.

Serviços oferecidos

Na ESF do Guarani, os pacientes moradores do bairro e cadastrados no posto terão os seguintes serviços: Consulta médica (Médico da Família); consulta de enfermagem; pré-natal; puericultura; hiperdia – hipertensos e diabéticos; consulta odontológica; visitas domiciliares; referência e contrarreferência para especialidades; vacinação (rotina, campanhas de vacinação e calendários do Ministério da Saúde); curativos; pesagem de bolsa família; atividades de educação em saúde; Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); SAD (Melhor em Casa); Remédio em Casa; exames (coleta de preventivo, teste rápido para sífilis, HIV e hepatite B e C).

A saúde de Saquarema vive um ciclo histórico de investimentos. Ao aliar tecnologia, infraestrutura de ponta e humanização no atendimento, a gestão municipal reafirma o seu compromisso em manter a cidade como uma das principais referências em serviços públicos de saúde no estado, o que resulta no bem-estar de moradores e visitantes do município.