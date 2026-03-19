Inauguração da nova ESF Guarani amplia rede de Atenção Primária em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema inaugura nova Estratégia de Saúde da Família do Guarani
Unidade consolida a expansão da rede de Atenção Primária no município e oferecendo uma estrutura moderna para o acompanhamento preventivo da população local
Prefeitura de Saquarema inaugura nova Estratégia de Saúde da Família do Guarani
Unidade consolida a expansão da rede de Atenção Primária no município e oferecendo uma estrutura moderna para o acompanhamento preventivo da população local
Encontro em Araruama reúne lideranças e debate inclusão e sustentabilidade
Além da prefeita Daniela Soares (PL), prticipam do encontro a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, além de representantes da gestão municipal
PPP da iluminação ganha força como aposta em São Pedro da Aldeia
Fábio do Pastel avança com Caixa e trata modernização como peça-chave para segurança e desenvolvimento
Prefeitura de Saquarema oferece mais dois cursos gratuitos de capacitação
Inscrições estarão abertas na quinta (19) e sexta-feira (20). Os cursos de Eletricista Predial e Instalador de Sistema Drywall terão 20 vagas por turno (manhã e tarde)
Prefeitura de Saquarema entrega duas novas creches e amplia oferta de vagas no ensino infantil
Creche Municipal Célia Pereira Coutinho, em Bicuíba, foi ianugurada na sexta-feira (13). Já a Creche Municipal Lúcia Maria Pereira Vidal, em Palmital, na segunda-feira (16)
Teatro Municipal de Saquarema recebe espetáculos de comédia e de mágica neste fim de semana
No sábado (21), às 20h, será apresentada a comédia "Pensa que é Mole?". Já no domingo (22), às 17h, o espetáculo infantil "Kadabra"
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