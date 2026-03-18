Saquarema ganha duas novas creches e tem oferta de vagas no ensino infantil ampliada - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema ganha duas novas creches e tem oferta de vagas no ensino infantil ampliadaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/03/2026 10:54

Saquarema - Com a presença dos moradores, a Prefeitura de Saquarema entregou, nos últimos dias, duas novas unidades escolares que ampliarão a oferta de vagas para a primeira infância no município. As inaugurações da Creche Municipal Célia Pereira Coutinho, em Bicuíba, na sexta-feira (13), e da Creche Municipal Lúcia Maria Pereira Vidal, em Palmital, na segunda-feira (16), fazem parte de um cronograma que já alcançou a marca de 68 unidades educacionais construídas, ampliadas ou reformadas.