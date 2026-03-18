Saquarema ganha duas novas creches e tem oferta de vagas no ensino infantil ampliadaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Ambas as unidades contam com ambientes totalmente climatizados e seguem um padrão moderno de arquitetura escolar, cada uma com mais de 800 m² de área construída. O projeto pedagógico prioriza o desenvolvimento psicomotor e cognitivo, através de jardins sensoriais e salas multiuso. Cada creche tem capacidade para atender 100 crianças, oferecendo cinco salas de aula, lactário, fraldário e áreas de lazer adaptadas.
“Investir na primeira infância é, antes de tudo, garantir que o futuro de Saquarema seja construído sobre uma base sólida. Estas novas unidades em Palmital e Bicuíba são a materialização do nosso compromisso em levar dignidade e ensino de ponta para perto das famílias, permitindo que os pais trabalhem com a tranquilidade de que seus filhos estão em um ambiente seguro e estimulante”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.
Excelência comprovada em dados
As estatísticas mais recentes do Censo Escolar, do Ministério da Educação, comprovam a valorização da educação infantil em Saquarema. Nos últimos anos, houve o aumento de 105% no número de crianças matriculadas em creches municipais. Em 2017, eram 1.421 alunos nessas unidades e, em 2025, 2.917. Com as inaugurações das novas creches em Bicuíba e Palmital, a oferta de vagas fica ainda maior, permitindo o aprimoramento da educação na cidade desde a infância.
O investimento em educação também já se reflete nos índices escolares. No IDEB 2023, Saquarema alcançou nota 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental, acima da média do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, ocupando a 9ª maior nota no Estado do Rio de Janeiro. Nos anos finais do ensino fundamental, o município obteve nota 5,3, também superior às médias estadual e nacional, garantindo a 6ª maior nota no Estado do Rio de Janeiro.
A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Patrícia da Silva Oliveira, reforça que a inauguração de novas creches contribui para fazer evoluir ainda mais o ensino na cidade: “Essas unidades vão fazer a diferença para as famílias desses bairros. São espaços para acolher nossas crianças, oferecendo aprendizado e segurança, e fazem parte da transformação da educação no nosso município, que começa na educação infantil.”
Balanço
Mais três novas creches, seguindo o mesmo modelo, estão previstas para serem entregues em 2026. As unidades ficarão nos bairros Barreira, Basiléia e Aterrado. Nos últimos anos, a Prefeitura realizou melhorias em 68 das 77 unidades educacionais do município, entre reformas e novas construções. No período, 31 unidades foram reformadas e 37 foram construídas ou inauguradas, entre creches e escolas, ampliando e modernizando a rede municipal de ensino.
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