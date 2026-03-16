Prefeitura de Saquarema e setor empresarial se reúnem para impulsionar desenvolvimento econômico da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema e setor empresarial se reúnem para impulsionar desenvolvimento econômico da cidadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/03/2026 11:16

Saquarema - Com foco no fortalecimento da economia local e na geração de novas oportunidades de trabalho, a Prefeitura de Saquarema promoveu, na quarta-feira (11), um encontro estratégico entre a gestão municipal e empresários do Polo Industrial e de diversos setores da cidade. O evento, realizado na Casa do Educador, serviu para consolidar o canal de diálogo direto entre o poder público e a iniciativa privada, visando o crescimento sustentável do município.

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Durante a reunião, a Prefeita Lucimar Vidal destacou que o desenvolvimento econômico de Saquarema está fundamentado em um tripé de investimentos: infraestrutura robusta, serviços públicos eficientes e, principalmente, a qualificação dos cidadãos.“É motivo de muito orgulho ver nossa Saquarema crescendo com planejamento. Estamos investindo pesado em infraestrutura, com mais de 180 km de asfalto e a modernização total da iluminação pública com 27 mil pontos de LED, para que as empresas tenham segurança e logística para operar. Mas o nosso maior diferencial é o investimento nas pessoas. Através de programas como o Conexão Universitária, que já soma 12 mil bolsas, estamos preparando nossa mão de obra para ocupar as vagas que o progresso está trazendo”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.Infraestrutura e avanços no Polo IndustrialA gestão municipal apresentou um balanço das melhorias estruturais que transformaram o cotidiano das empresas e trabalhadores. Atualmente, o Polo Industrial abriga 24 empresas e é responsável pela geração de aproximadamente 1.800 empregos diretos. Entre os avanços consolidados, destacam-se a modernização da iluminação pública, a circulação de transporte público interno e a instalação de guaritas para proteção dos funcionários.A área também recebeu reforço na segurança pública, sinalização viária, limpeza periódica e a instalação de dispositivos de redução de velocidade. Além das obras físicas, a Prefeitura mantém uma articulação constante com parceiros externos como FIRJAN, Sebrae, Enel e Rio Lagos, buscando otimizar o ambiente de negócios e facilitar a resolução de demandas técnicas das indústrias locais.Visão do setor privadoO otimismo com o cenário econômico foi compartilhado pelos empresários presentes. Felipe Marmelo, proprietário da rede de restaurantes Estrela Grill, exemplificou como o crescimento da cidade reflete nos negócios locais: “Nós começamos com um restaurante em Vilatur e hoje já são quatro em toda a cidade. Queremos expandir ainda mais. Essa expansão acompanha o crescimento econômico de Saquarema, e esses espaços de troca entre a gestão e os empresários são fundamentais para ouvirmos e sermos ouvidos”, pontuou Marmelo.Já o empresário Paulo Jimenez, da SQA Food, trouxe uma perspectiva internacional sobre a estratégia adotada pelo município: “Eu me divido entre Lisboa e Saquarema. Vi de perto como investir em mão de obra ajudou Lisboa a prosperar, e é exatamente isso que estou vendo acontecer aqui também”, destacou Jimenez.Recordes no emprego e impacto socialO investimento em infraestrutura e diálogo caminha lado a lado com o desenvolvimento social, refletindo-se em números históricos. Saquarema atingiu a marca de 16.278 pessoas com carteira assinada em novembro de 2025, registrando um crescimento de 58,1% na empregabilidade formal desde 2020 — um salto que supera em mais de duas vezes a média de crescimento do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro.Esse movimento de ascensão é sustentado por políticas constantes de capacitação profissional. Além das bolsas do Conexão Universitária, o município conta com centros de capacitação que já formaram mais de 12 mil pessoas com certificados chancelados pelo SENAI e SENAC, garantindo excelência técnica para o mercado.Para sustentar esse avanço, o município investe na desburocratização através da nova Sala do Empreendedor e no suporte ao campo com a Sala do Empreendedor do Produtor Rural, garantindo que a maior média de produção de riqueza por habitante do país se traduza em oportunidades reais para toda a população.