Saquarema sediou encontro de Secretários de Turismo da Costa do Sol - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema sediou encontro de Secretários de Turismo da Costa do SolDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/03/2026 15:22

Saquarema - A cidade de Saquarema sediou, na segunda-feira (9), um importante encontro que debateu o fortalecimento do turismo na região da Costa do Sol. O 4º Encontro de Secretários Municipais de Turismo contou com a presença de representantes de nove cidades da região, que se reuniram para discutir ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento do setor.

Ao longo da reunião, os gestores debateram propostas para ampliar a integração entre os municípios, fortalecer a divulgação conjunta da Costa do Sol como destino turístico e incentivar a qualificação dos serviços oferecidos na região. Também foi ressaltado que a adesão de hotéis, pousadas, agências e outros estabelecimentos ao Cadastur (sistema do Ministério do Turismo de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor) contribui para aumentar a visibilidade do setor e oferecer mais segurança e confiança aos visitantes.

União

“Esse encontro foi importante para fortalecermos o turismo de toda a região turística da Costa do Sol. Nossas cidades possuem um enorme potencial para atrair cada vez mais turistas, gerando mais emprego e renda para a nossa população. Somente com a união de cada cidade, teremos uma região forte, com turismo de qualidade reconhecida no país e no mundo!”, afirmou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

O grupo já definiu a data e o local do próximo encontro. A reunião acontecerá no dia 19 de maio, em Rio das Ostras, quando os secretários e gestores voltarão a se reunir para dar continuidade ao planejamento regional e às estratégias de fortalecimento do turismo na Costa do Sol.