Saquarema sediou encontro de Secretários de Turismo da Costa do SolDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Município de Saquarema sedia encontro de Secretários de Turismo da Costa do Sol
4ª edição do contou com a presença de representantes de nove cidades da região, que se reuniram para discutir ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento do setor
Município de Saquarema sedia encontro de Secretários de Turismo da Costa do Sol
4ª edição do contou com a presença de representantes de nove cidades da região, que se reuniram para discutir ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento do setor
Búzios reforça parceria internacional com cidade turística da Argentina
Prefeito Alexandre Martins recebe secretário Sebastián Baldín para ampliar cooperação em turismo, cultura e esporte entre cidades irmãs
Daniela Soares anuncia licitação para obras no bairro Fazendinha em parceria com o Estado
Trabalho prevê drenagem e pavimentação com investimento de R$ 71,8 milhões
Saquarema sediará Congresso Brasileiro de Inclusão neste mês
Evento será realizado na sexta-feira (20), das 17h30 às 22h, e no sábado (21), das 8h às 18h
Daniela Soares acompanha obra que vai dobrar posto de saúde em Ponte dos Leites
Reforma amplia estrutura da unidade com novos consultórios, sala da mulher, fisioterapia e farmácia; entrega está prevista para acontecer até maio
Carlos Augusto faz "bate e volta" a Brasília por recursos para Rio das Ostras
Prefeito articula apoio federal para recuperação após chuvas e anuncia novo secretário de Turismo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.