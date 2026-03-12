Prefeitura de Saquarema realiza mais uma edição do Dia do BurroDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema realiza mais uma edição do Dia do Burro na quarta-feira
Evento acontecerá no bairro Madressilva, no Campo do Grêmio, das 9h às 12h
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Prefeitura de Saquarema realiza 7ª edição do Moda e Prosa Caipira
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Aloha Spirit Festival retorna a Saquarema no mês de março
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Ação marcou o início da programação especial no município e reuniu moradoras para um dia de cuidados, orientação e lazer
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