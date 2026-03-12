Prefeitura de Saquarema realiza mais uma edição do Dia do Burro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza mais uma edição do Dia do BurroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/03/2026 11:30

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, apresenta, na quarta-feira (18), uma programação especial em celebração ao Dia do Burro, com o tema “A Importância do Burro na Cultura e no Desenvolvimento Rural Brasileiro”. O evento acontecerá no bairro Madressilva, no Campo do Grêmio, das 9h às 12h.

Mais do que uma homenagem, a data representa o reconhecimento a um dos animais mais resistentes, inteligentes e companheiros da história do homem do campo. Ao longo de séculos, o burro, resultado do cruzamento entre o jumento e a égua, foi essencial no transporte de cargas, na lida com o gado e nas longas jornadas pelas estradas de terra que cortam o interior do Brasil.

Parte da História

Em Saquarema, esse animal possui um significado ainda mais especial. Em regiões de difícil acesso, como a Serra do Mato Grosso e o Rio Mole, produtores rurais que cultivam principalmente bananas e outros produtos agrícolas ainda dependem de animais de trabalho, como burros, cavalos e mulas, para garantir o transporte da produção. O burro, portanto, faz parte da história, da cultura e do desenvolvimento econômico rural do município.

Além de celebrar essa tradição, o evento também reforça a importância da preservação da espécie e do combate aos maus-tratos, promovendo conscientização e respeito aos animais que tanto contribuíram para o crescimento do país.

Os serviços

A programação contará com diversos serviços gratuitos voltados aos produtores e aos animais. Serão oferecidos medicação antiparasitária, avaliação clínica, vacinação antirrábica e tosquia, com a participação do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras. A Secretaria também disponibilizará cadastro e atualização de produtores, doação de mudas e chás, emissão de fichas para solicitação de serviços de tratores e retroescavadeira, além de ações de promoção de bem-estar para os produtores, com a participação do curso de Enfermagem da Universidade de Vassouras.

