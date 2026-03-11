Saquarema celebra o Mês da Mulher com mobilização de serviços e bem-estar na Praça do Canhão - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/03/2026 22:26

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizou, no último sábado (7), uma grande mobilização de serviços e atividades voltadas ao bem-estar feminino, na Praça do Canhão. A ação, promovida por meio da Secretaria da Mulher, marcou o início da programação especial do Mês da Mulher no município e reuniu moradoras para um dia de cuidados, orientação e lazer.

A programação começou às 9h e contou com diversas atividades físicas e culturais. Entre os destaques estiveram os aulões de yoga, zumba e dança dos lenços, além de apresentações do Coral Vozes que Inspiram e do projeto Viva Mais Esporte.Durante o evento, as participantes também tiveram acesso a uma série de serviços gratuitos voltados à saúde e à autoestima. Foram oferecidos atendimentos de odontologia, orientações sobre saúde reprodutiva, incluindo informações sobre implante contraceptivo (Implanon), DIU e laqueadura, além de cuidados de beleza, como corte de cabelo, massagem, manicure e design de sobrancelhas.Sônia Regina Gomes é moradora de Saquarema e participou da ação no último sábado. Ela conta que ficou sabendo da programação pela própria Secretaria da Mulher e explicou que faz parte de um grupo de dança zumba, oferecido pela prefeitura. “A dança é muito importante para mim, faz com que eu me sinta mais leve e me ajuda a controlar alguns impulsos de raiva que eu costumava ter. Quando danço, me sinto animada e muito feliz”, comentou.“Sempre que posso, participo das ações. No meu dia a dia, participo de quase tudo. Se tem dança, eu danço. Se tem coral, eu canto. Aproveito e faço de tudo, tudo mesmo”, disse a dona Amélia de Oliveira, de 83 anos.Já a Nicole de Jesus aproveitou para fazer uma limpeza de pele, um dos serviços oferecidos pela ação. “Já fazia um tempo que eu precisava fazer uma limpeza, mas acaba que esses serviços são caros. Quando soube que teria aqui na praça, de graça, fiquei animada e tive que vir”, explicou.A ação também incentivou a autonomia financeira das mulheres. A Sala do Empreendedor esteve presente no local oferecendo orientações e apoio, além de abrir espaço para que empreendedoras locais expusessem e comercializassem seus produtos.Para a Prefeita Lucimar Vidal, iniciativas como essa reforçam o compromisso da gestão municipal com a valorização e o cuidado com as mulheres. “Promover ações como essa é garantir que nossas mulheres tenham acesso a serviços, informação e acolhimento. Em Saquarema, trabalhamos diariamente para fortalecer políticas públicas que valorizem, protejam e incentivem a autonomia feminina”, destacou.A Secretária da Mulher, Marcia Azeredo, ressaltou que a proposta do evento é ampliar o acesso das moradoras aos serviços oferecidos pelo município. “É uma programação pensada com muito carinho para todas as mulheres da cidade. O evento é gratuito, não precisa de inscrição prévia, é só chegar e participar das atividades e serviços disponíveis”, afirmou.As atividades do Mês da Mulher continuam ao longo do mês de março. Diversos pontos da cidade receberão encontros e serviços voltados ao fortalecimento, à proteção e ao bem-estar das mulheres saquaremenses. A programação está sendo divulgada pelos canais oficiais da Prefeitura de Saquarema.No sábado, 14 de março, em Sampaio Corrêa, o programa RJ para Todos, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, estará presente na programação. Durante a ação, serão oferecidos diversos serviços jurídicos, como emissão de documentos; isenção de taxas para certidões (nascimento, casamento e óbito); atendimento de assistência social; e orientações sobre direitos do consumidor, entre outros.14 de março – Sampaio Corrêa (Parque de Exposição) – 9h às 15h21 de março – Jaconé (Praça de Jaconé) – 9h às 12h25 de março – Centro de Saquarema (Praça do Bem-Estar) – 9h às 14h- Aulas de dança, yoga e defesa pessoal;- Orientação nutricional e aferição de pressão e glicose;- Testes rápidos e vacinação;- Manicure, maquiagem, corte de cabelo e massagem;- Orientação jurídica e atendimento social;- Apoio da Sala do Empreendedor e doação de mudas.Além da ação, Saquarema conta com serviços contínuos de proteção e acolhimento às mulheres, como a Patrulha Maria da Penha, que garante a segurança de mulheres com medidas protetivas, e o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), que oferece suporte jurídico, psicológico e social.Em 2025, a Secretaria da Mulher realizou mais de dois mil atendimentos relacionados à violência doméstica, consolidando Saquarema como referência no acolhimento e no suporte às mulheres do município.A Prefeitura também promove iniciativas voltadas à autonomia feminina, como o programa Formaliza Mulher, e apoia mães trabalhadoras por meio da Creche Noturna.