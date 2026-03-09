Prefeitura de Saquarema realiza "Manhã Especial de Homenagem às Mulheres da Pesca e do Campo" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/03/2026 21:36

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará, neste sábado (14), das 8h às 11h, uma “Manhã Especial de Homenagem às Mulheres da Pesca e do Campo”.

O encontro acontecerá no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, na Rodovia Amaral Peixoto, em Sampaio Corrêa, e será um momento de reconhecimento da força, da dedicação e da importância das mulheres que atuam na pesca e na produção rural do município.

A programação

A ação contará com palestras, atividades físicas, terapias, manicure, serviços de cabelo e estética em geral, proporcionando um momento de cuidado, valorização e bem-estar às participantes.

A ação é realizada por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Fundação Leão XIII, além do apoio de diversas secretarias municipais.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização das trabalhadoras do campo e da pesca, reconhecendo seu papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de Saquarema.