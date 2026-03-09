Prefeitura de Saquarema realiza "Manhã Especial de Homenagem às Mulheres da Pesca e do Campo"Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema realiza evento em homenagem às mulheres da pesca e do campo
Encontro acontece neste sábado (14), das 8h às 11h, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior
Prefeitura de Saquarema realizará mutirão de castração para cães e gatos
Evento acontecerá no sábado (21), a partir das 7h30, na Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli
Prefeitura de Saquarema promove seminário sobre autismo e saúde mental infantil nesta quinta-feira
Evento terá como tema "Mitos e Falácias em Psiquiatria Infantil: Um Olhar sobre o Autismo" e acontecerá a partir das 13h
Teatro Municipal de Saquarema recebe peça de teatro 'Minha Mãe é um Espírito' neste sábado
Espetáculo, que ganhou, o Prêmio APPERJ 2025 nas categorias Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Produção, será apresentado às 20h30
Movimentações no governo de Dr Serginho marcam bastidores em Cabo Frio
Prefeito fala em botão de pânico para mulheres e articula possível troca na chefia de gabinete
Prefeito Fabinho Costa cria Secretaria da Mulher e muda estrutura em Iguaba
Claudinha Souza vai assumir nova pasta; prefeito também prepara Secretaria do Consumidor
