Cidade de Saquarema recebeu a visita oficial do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio CastroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/03/2026 15:55

Saquarema - A cidade de Saquarema recebeu, nesta quinta-feira (5), a visita oficial do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que reforça as ações de educação e segurança no município. Com a presença da prefeita Lucimar Vidal, o chefe do executivo estadual ratificou a parceria entre o estado e o município para a execução de planos que visam o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população saquaremense. Na cerimônia, a prefeita recebeu do governador, de forma simbólica, as chaves da nova base do programa Segurança Presente.

A inauguração da base do Segurança Presente em Bacaxá representa um marco para a proteção da cidade, garantindo um policiamento ostensivo, especialmente durante os períodos de grandes eventos. Mais do que uma unidade de patrulhamento, a base terá um papel social fundamental: o local servirá como ponto de apoio para cidadãos darem entrada em documentos e vai oferecer suporte multidisciplinar e acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, focando no resgate da dignidade e no atendimento social do município.



A unidade do Segurança Presente contará com 10 agentes fixos, 14 profissionais atuando via Regime Adicional de Serviço (RAS) e 4 policiais penais, além de estrutura operacional composta por 5 viaturas, 6 motocicletas e 4 bicicletas elétricas, reforçando o patrulhamento e a presença policial na região.



Segurança e assistência social



“A chegada do Segurança Presente é uma vitória para as famílias de Saquarema. Esta base não cuida apenas da vigilância das nossas ruas e do reforço nos nossos eventos, mas humaniza o atendimento público, auxiliando nossos cidadãos mais vulneráveis e facilitando o acesso a documentos essenciais. É a segurança caminhando junto com a assistência social para transformar Bacaxá e toda a nossa cidade”, comentou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.



No campo da educação tecnológica, a comitiva visitou as instalações da Cidade da Educação, que abrigará o curso de graduação em Tecnologia em Inteligência Artificial, o primeiro do gênero no estado. Com estrutura de cinco salas de aula, a unidade terá capacidade para receber 40 alunos por semestre e vai formar profissionais qualificados para automação de maquinário industrial, condução de veículos autônomos e processamento de dados.



“Estamos levando mais tranquilidade à população com a nova base do programa Segurança Presente em Bacaxá e investindo no futuro dos nossos jovens com a implantação da primeira graduação em Inteligência Artificial do estado. Assim, construímos um Rio mais seguro, inovador e cheio de oportunidades”, afirmou o governador Cláudio Castro.



A agenda oficial foi encerrada com o anúncio do início das frentes de trabalho para obras de drenagem em diversos pontos da cidade, fruto da cooperação técnica entre a prefeitura e a Secretaria de Estado das Cidades.