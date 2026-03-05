As vítimas estavam na via pública quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo. - Reprodução

Publicado 05/03/2026 17:19

Saquarema: Um homem e uma mulher foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira (4), na Rua Theodoro Amorim, no bairro São Geraldo, em Saquarema. As vítimas morreram ainda no local antes da chegada do socorro.

Segundo as primeiras informações, as vítimas estavam na via pública quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo. Um terceiro homem, que também estaria com eles no momento do ataque, conseguiu fugir e não foi atingido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência e estiveram no endereço. Policiais militares também foram mobilizados e realizaram o isolamento da área para a realização da perícia.

As vítimas seriam jovens, mas até o momento as identidades não haviam sido oficialmente divulgadas. Ainda não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.