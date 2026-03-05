As vítimas estavam na via pública quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo.Reprodução
Homem e mulher são mortos a tiros em rua do bairro São Geraldo, em Saquarema
Crime aconteceu na noite desta quarta-feira (4); terceira pessoa que estava com as vítimas conseguiu escapar
Governador e prefeito de Iguaba Grande inauguram base do 'Segurança Presente'
Programa passa a atuar diariamente no centro da cidade com equipes a pé, de bicicleta, motos e viaturas
Cláudio Castro entrega base de segurança em Búzios e Alexandre Martins sinaliza apoio
Inauguração do programa Segurança Presente reúne lideranças e expõe movimentos da pré-campanha
Prefeitura de Saquarema realiza ação social em celebração ao Mês da Mulher neste sábado
Iniciativa oferecerá uma programação diversificada, voltada ao bem-estar, à saúde, ao empreendedorismo e ao fortalecimento da autoestima feminina
Posto do INSS completa seis anos de funcionamento em Saquarema
Antes da inauguração, muitos moradores precisavam se deslocar para municípios vizinhos para acessar atendimentos presenciais da Previdência Social
Secretário de Governo articula e aproxima Arraial do Palácio Guanabara
Thiago Fantinha recebeu, na sede da administração cabista, o prefeito carioca, Eduardo Paes, e seu vice, Cavaliere
