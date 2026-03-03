Prefeitura inaugura novo Centro de Especialidades Odontológicas de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema inaugurou, nesta segunda-feira(2), o novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Cidade da Saúde, no bairro Verde Vale, em Bacaxá. A unidade foi projetada para oferecer tratamentos de alta complexidade, garantindo que o cidadão tenha acesso a procedimentos especializados sem precisar sair do município.

A nova estrutura contará com uma equipe multidisciplinar distribuída em sete especialidades odontológicas, abrangendo áreas como disfunção temporomandibular (DTM), periodontia e odontopediatria. Com capacidade para realizar cerca de 2 mil atendimentos mensais, o Centro de Especialidades Odontológicas funcionará como um pilar estratégico para diagnósticos precisos e intervenções complexas.“A saúde de Saquarema vive um momento histórico de transformação. Com a inauguração deste novo CEO na Cidade da Saúde estamos garantindo que cada morador receba um atendimento digno, técnico e humanizado. Nosso objetivo é que o saquaremense sinta orgulho do serviço público que recebe, sabendo que investimos cada recurso com foco direto na qualidade de vida das nossas famílias”, destacou a Prefeita Lucimar Vidal.A nova unidade complementa os serviços já oferecidos na rede básica, funcionando como um suporte avançado para casos que demandam intervenções específicas. A instalação na Cidade da Saúde otimiza o fluxo de pacientes, integrando a odontologia especializada a outros grandes aparelhos públicos, como o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth e a Clínica da Criança.O Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira, ressaltou a importância técnica da nova estrutura: “Este centro não é apenas uma obra física, mas um reforço fundamental na nossa capacidade diagnóstica e de tratamento especializado. Estamos equipando a unidade para atender demandas de saúde bucal, reduzindo filas e trazendo o que há de mais moderno na odontologia para dentro da rede municipal”.Saquarema já é referência regional em saúde, com cerca de 40% dos atendimentos destinados a moradores de cidades vizinhas. Com investimento estratégico de 25% dos royalties do petróleo, o município elevou sua cobertura de Atenção Básica de 49% para 100%, acumulando mais de 170 mil procedimentos realizados no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, desde 2023.