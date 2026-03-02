Saquarema já conta com 27 mil pontos de iluminação pública modernizados - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/03/2026 17:38

Saquarema - O trabalho de modernização da iluminação pública que vem sendo executado pela Prefeitura de Saquarema começou em 2020, quando o plano inicial era trocar 21 mil lâmpadas de vapor de sódio e de mercúrio por luminárias de LED. Cinco anos depois, a meta se expandiu para 27 mil pontos, com a modernização de todo o parque de iluminação saquaremense.

Ao todo, a Prefeitura já investiu cerca de R$ 35 milhões para renovar e manter a iluminação. Parte da verba serviu para a troca da iluminação de rodovias estaduais, de responsabilidade do Departamento de Estrada de Rodagens do Rio de Janeiro (DER-RJ), com a Prefeitura se antecipando no cuidado com os motoristas. Até o momento, já houve a modernização do sistema de iluminação na RJ-106, entre Bacaxá e o Engenho Grande; na RJ-118, entre o limite de Saquarema com Maricá e o centro de Sampaio Corrêa; e na RJ-128, na Estrada de Latino Melo. É mais luz, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, fazendo de Saquarema uma cidade que respeita o meio ambiente e cuida da segurança de seus cidadãos. E para que o sistema esteja sempre operando com a sua capacidade ideal, a população pode solicitar conserto para iluminação pública queimada ou com defeito em Saquarema pelo WhatsApp (22) 3211-0910.Conhecido pelos amigos como Cara Amarrada, João Ribeiro da Silva, de 72 anos, ganhou o apelido há 28 anos, quando se mudou para o bairro de Bonsucesso, em Saquarema; os vizinhos diziam que ele estava sempre sisudo, daí a alcunha. João nega e diz que está sempre de bom-humor. Ainda mais agora, que as redondezas da sua casa ganharam novos pontos de luz. O sorridente aposentado é uma das pessoas beneficiadas pela implantação de 27 mil pontos de luz com lâmpadas de LED na cidade. “Essa nova iluminação deu mais vida para cá. Está muito boa. Fora que trouxe mais segurança para nós. No escuro, é mais fácil para um bandido agir. Com tudo iluminado, ele pensa duas vezes”, conta Cara Amarrada, que mora na Estrada de Bonsucesso, perto da praça do bairro.“As novas luzes aqui do bairro estão ótimas. Melhorou 100%. Agora, a gente sai de casa e vê o que acontece”, comemora a também sorridente Gladys da Silva, 68 anos, vizinha de Cara Amarrada.A cerca de 8 quilômetros dali, na Praça Genésio Pereira Antunes, no Verde Vale, Gisele Santana, de 22 anos, era outra que celebrava a nova iluminação: “A gente se sente bem mais seguro por aqui, agora. Está excelente. Porque essas luzes são mais claras e não queimam tanto”, afirma a jovem, que trabalha em uma loja de açaí em frente à praça.“Com a nova iluminação, a gente contribui para dar à população uma maior sensação de segurança, dá ao cidadão o direito de desfrutar da cidade à noite e ainda contribui com o meio ambiente. As luzes de LED poluem menos, pois não possuem metais pesados, e ainda resultam em uma economia de cerca de 50% na conta de luz”, explica o Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos, Lindonor Ferreira.Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 94,68% dos moradores de Saquarema vivem em domicílios localizados em vias com iluminação pública. Para 2026, a Prefeitura tem o plano de instalar 1.500 novos pontos de luz na cidade. Cada vez mais, falar de escuridão em Saquarema é coisa do passado.