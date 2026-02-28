Prefeitura de Saquarema avança na construção de complexos educacionais Divulgação/Prefeitura de Saquarema
O pioneiro
O primeiro complexo educacional de Saquarema contemplou o bairro Barreira e foi entregue em 2025, marcando a implantação do ensino em tempo integral na rede municipal. A unidade tem capacidade para atender até 740 alunos por turno e conta com uma estrutura moderna, composta por 14 salas de aula com 70 m² cada, duas salas multiuso, quatro salas destinadas a atividades diversificadas, além de espaços específicos para banda escolar e atendimento em emergências.
Atualmente, cerca de 600 alunos já estão matriculados na unidade, que representa um marco na educação integral em Saquarema. O modelo amplia o tempo de permanência dos estudantes na escola e contribui para o desenvolvimento pedagógico, social e cultural.
Com as cinco novas unidades em construção, a expectativa é atender um número ainda maior de estudantes, oferecer melhores condições de aprendizagem e fortalecer o futuro educacional de Saquarema.
“Já realizamos toda a fundação com estacas profundas, etapa fundamental que garante a sustentação dos prédios. Agora estamos na fase de estrutura e alvenaria, concretando pilares, vigas e lajes dos complexos que ocupam área total construída de aproximadamente 35 mil metros quadrados. A previsão é que as novas unidades sejam inauguradas em 2027”, afirmou a Secretária Municipal de Obras Públicas, Priscilla Barroso.
Composição Estrutural
Cada complexo educacional é dotado de uma grande escola de 2 pavimentos com 18 salas de aula, sala de aula inteligente, auditório, biblioteca, sala da banda, com área de 5.500 metros quadrados; prédio destinado ao programa Escola Ativa – para aulas de contraturno, com 2 salas de dança, 2 salas de esportes, 5 salas de aula, com área de 1.300 metros quadrados; salão de eventos com brinquedoteca, cozinha e banheiros independentes, com área de 507 metros quadrados; prédio de apoio à educação com sala de atendimento familiar, 2 salas multiuso e salas administrativas, com área de 183 metros quadrados; além de uma quadra poliesportiva coberta, com vestiários e salas de apoio.
Os seis complexos reforçam o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a qualidade do ensino e com a ampliação do acesso à educação pública de excelência.
