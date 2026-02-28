Prefeitura de Saquarema avança na construção de complexos educacionais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/02/2026 20:34

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, informa que cinco complexos educacionais previstos para serem construídos já estão em fase estrutural de obras. As unidades estão sendo erguidas nos bairros de Bonsucesso, Jaconé, Bicuíba, Palmital e Rio de Areia e integram um amplo projeto de modernização da infraestrutura educacional do município.

O primeiro complexo educacional de Saquarema contemplou o bairro Barreira e foi entregue em 2025, marcando a implantação do ensino em tempo integral na rede municipal. A unidade tem capacidade para atender até 740 alunos por turno e conta com uma estrutura moderna, composta por 14 salas de aula com 70 m² cada, duas salas multiuso, quatro salas destinadas a atividades diversificadas, além de espaços específicos para banda escolar e atendimento em emergências.Atualmente, cerca de 600 alunos já estão matriculados na unidade, que representa um marco na educação integral em Saquarema. O modelo amplia o tempo de permanência dos estudantes na escola e contribui para o desenvolvimento pedagógico, social e cultural.Com as cinco novas unidades em construção, a expectativa é atender um número ainda maior de estudantes, oferecer melhores condições de aprendizagem e fortalecer o futuro educacional de Saquarema.“Já realizamos toda a fundação com estacas profundas, etapa fundamental que garante a sustentação dos prédios. Agora estamos na fase de estrutura e alvenaria, concretando pilares, vigas e lajes dos complexos que ocupam área total construída de aproximadamente 35 mil metros quadrados. A previsão é que as novas unidades sejam inauguradas em 2027”, afirmou a Secretária Municipal de Obras Públicas, Priscilla Barroso.Cada complexo educacional é dotado de uma grande escola de 2 pavimentos com 18 salas de aula, sala de aula inteligente, auditório, biblioteca, sala da banda, com área de 5.500 metros quadrados; prédio destinado ao programa Escola Ativa – para aulas de contraturno, com 2 salas de dança, 2 salas de esportes, 5 salas de aula, com área de 1.300 metros quadrados; salão de eventos com brinquedoteca, cozinha e banheiros independentes, com área de 507 metros quadrados; prédio de apoio à educação com sala de atendimento familiar, 2 salas multiuso e salas administrativas, com área de 183 metros quadrados; além de uma quadra poliesportiva coberta, com vestiários e salas de apoio.Os seis complexos reforçam o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a qualidade do ensino e com a ampliação do acesso à educação pública de excelência.