Prefeitura de Saquarema divulga programação cultural para o mês de marçoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
As atividades acontecerão em dois importantes polos culturais do município: o Teatro Municipal Mário Lago e a Casa de Cultura Walmir Ayala. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à arte, incentivar a produção cultural local e oferecer opções de lazer e entretenimento para todas as idades.
A Prefeitura está reforçando o convite para que a população prestigie os artistas e participe das atividades, fortalecendo a cultura e valorizando os espaços culturais de Saquarema.
