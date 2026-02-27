Prefeitura de Saquarema divulga programação cultural para o mês de março - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/02/2026 11:16

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, apresenta o cronograma de eventos culturais que movimentarão a cidade ao longo do mês de março. A agenda reúne uma diversidade de atrações, incluindo lançamentos literários, exposições, fórum de debates, espetáculos teatrais, humor e programação infantil.