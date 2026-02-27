Prefeitura de Saquarema divulga programação cultural para o mês de marçoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Mais artigos de O Dia
O Dia
Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, apresenta o cronograma de eventos culturais que movimentarão a cidade ao longo do mês de março. A agenda reúne uma diversidade de atrações, incluindo lançamentos literários, exposições, fórum de debates, espetáculos teatrais, humor e programação infantil.
fotogaleria
Confira a programação cultural do mês de março da cidade de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema divulga programação cultural para o mês de março - Divulgação/Prefeitura de Saquarema


As atividades acontecerão em dois importantes polos culturais do município: o Teatro Municipal Mário Lago e a Casa de Cultura Walmir Ayala. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à arte, incentivar a produção cultural local e oferecer opções de lazer e entretenimento para todas as idades.

A Prefeitura está reforçando o convite para que a população prestigie os artistas e participe das atividades, fortalecendo a cultura e valorizando os espaços culturais de Saquarema.