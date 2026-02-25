Evento será realizado no Centro de Memória de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está convidando a população para o lançamento do Acervo Digital do Centro de Memória e para o início da construção do Painel de Arte Pública de Cerâmica, iniciativas que valorizam a história, a identidade e a cultura do município.

O evento, promovido por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, será realizado nesta sexta-feira (27), a partir das 14h, no Centro de Memória de Saquarema, localizado na Av. Barão de Saquarema, nº 419, Centro. A proposta é reunir registros e lembranças que ajudem a contar a trajetória da cidade e de seus moradores, fortalecendo a preservação da memória cultural local.

Captação de acervo

Durante a ação, os participantes poderão levar fotografias para seleção, como imagens de pessoas, paisagens, trabalhos, festas, momentos do cotidiano e outras lembranças que representem a história de Saquarema. Parte desse material poderá vir a integrar o acervo digital e servir de inspiração para a criação do painel artístico em cerâmica.

“O Acervo Digital do Centro de Memória e o Painel de Arte Pública de Cerâmica são ferramentas de resgate da história e da cultura de Saquarema. Preservar e divulgar esse acervo é o grande salto no qual a memória afetiva particular se transforma em memória coletiva, num processo aberto à participação de todos, para o saber e a evolução de todos. Porque o conhecimento coletivo do passado é um ato de aprendizagem, capaz de fazer a população descartar os erros, repetir os acertos e assim projetar um futuro melhor”, comentou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a preservação da memória coletiva, o incentivo à participação popular e a valorização da cultura saquaremense, promovendo a aproximação da comunidade com sua própria história.