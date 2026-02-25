Pesquisa mostra salto de investimentos na educação e na saúde em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Pesquisa apresenta salto de investimentos nas áreas de educação e saúde em Saquarema
De acordo com o levantamento, houve aumento de 158,4% nos gastos per capita em educação e de 84,6% nos valores da saúde
Marcelo Magno anuncia ônibus a R$ 2 e reforça articulação política
Novo sistema de transporte começa a operar na próxima semana. Ainda na cidade, vice-prefeito reúne vereadores para alinhar prioridades entre os poderes
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
Fábio do Pastel entrega nova sede da EMESPP e amplia educação inclusiva
Cerimônia reuniu secretariado, vereadores e representante do Governo do Estado. também foi entregue a nova Sala de Recursos que será polo para uso das demais unidades escolares
Inscrições para 2ª Corrida do Agricultor, Exposição de Orquídeas e Feira do Produtor Rural abrem em Saquarema
Evento acontecerá no dia 29 de março, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, das 7h às 14h
Ex-vereadora de Búzios é presa em investigação sobre rachadinha
Gladys Nunes foi alvo de operação do GAECO por suposto esquema na Câmara entre 2017 e 2020; ao ser detida, xingou o prefeito Alexandre Martins de vagabundo e alegou perseguição política
