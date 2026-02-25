Pesquisa mostra salto de investimentos na educação e na saúde em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Pesquisa mostra salto de investimentos na educação e na saúde em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/02/2026 15:33

Saquarema - Uma pesquisa da Agenda Pública, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que se dedica a fortalecer as gestões públicas e a estimular o desenvolvimento sustentável no país, mostrou avanços significativos nos investimentos nas áreas de educação e saúde em Saquarema. De acordo com o levantamento, houve aumento de 158,4% nos gastos per capita em educação e de 84,6% nos valores da saúde.

Os resultados fazem parte da pesquisa Petróleo & Condições de Vida, que avalia dados públicos referentes aos 50 municípios do Brasil que mais recebem royalties do petróleo.

A força do trabalho

O levantamento da Agenda Pública apontou que, em Saquarema, os investimentos per capita em educação subiram de R$ 4.397 para R$ 11.363. Já os investimentos em saúde saltaram de R$ 2.286 para R$ 5.217, entre os dois levantamentos. A primeira pesquisa foi publicada em 2023 e a segunda, agora, no início de 2026.

“Essa é mais uma evidência da força do nosso trabalho, que vem transformando nossa cidade. Saquarema hoje é uma cidade que atrai investimentos, tem educação e saúde de ponta e gera empregos. Os dados dessa pesquisa mostram que estamos no rumo certo e a gente vai continuar”, declarou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

A tendência é de um aumento ainda maior nesses números. Isso porque a Prefeitura de Saquarema tem investido de forma contínua e prioritária no bem-estar dos cidadãos. Prova é a construção da Cidade da Educação, no Campo de Aviação, e do novo Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azevedo, na Raia. Obras que vão fazer saltar, ainda mais, a qualidade da saúde e da educação no município.