Carnaval de Saquarema 2026 consolida-se como um evento de paz e segurança para moradores e turistasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/02/2026 16:32

Saquarema - Com um balanço positivo, o Carnaval de Saquarema 2026 consolidou-se como um evento de paz e segurança para moradores e turistas. Devido a um planejamento robusto que envolveu a escala de 540 agentes por dia, a maratona de folia com shows e mais de 40 blocos correu sem incidentes graves.

Um dos destaques foi a preservação da vida: o Salvamar não registrou nenhum óbito durante o período festivo, realizando 177 socorros e prestando mais de 4.700 orientações aos banhistas.

No âmbito da fiscalização de posturas, o clima de harmonia prevaleceu, com o registro de apenas 6 caixas de som apreendidas e 5 animais retirados da orla para garantir o ordenamento do espaço público. Os dados demonstram o respeito da população às regras de postura e a eficiência de ações educacionais.

A Guarda Municipal também atuou de forma decisiva, com a recuperação de 3 veículos e a detenção de duas pessoas com mandados de prisão em aberto. Os suspeitos foram capturados graças ao sistema de reconhecimento facial das câmeras de segurança instaladas na cidade.

Já a Defesa Civil realizou 512 orientações e 20 vistorias preventivas, reforçando o cinturão de segurança do evento.

Assistência à Saúde

A estrutura de saúde montada para o evento mostrou-se eficiente no atendimento às demandas dos foliões. A Tenda da Saúde, operacionalizada pela equipe Socorro Saúde, realizou um total de 51 atendimentos nos dias em que esteve montada, de 13 a 17 de fevereiro.

Os casos mais frequentes foram relacionados a episódios de hipertensão, náuseas, tonturas e intoxicação alcoólica. Do total de atendimentos, apenas 5 pacientes precisaram de encaminhamento para o Posto de Urgência (PU) local, e nenhum caso apresentou gravidade maior, confirmando que a maioria das ocorrências foi resolvida rapidamente na própria estrutura de apoio.

Na rede de urgência e emergência, foram 4.179 atendimentos durante a festa, no Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azevedo e nos postos de urgência de Sampaio Corrêa, Jaconé e Saquarema. Não houve registro de casos graves relacionados ao Carnaval.

Respeito ao meio ambiente

A Guarda Ambiental também apresentou números expressivos na proteção do ecossistema local, com o resgate de 53 animais e a retirada de 263 carros que estavam estacionados irregularmente sobre a vegetação. Foram realizadas ainda 13 ações de sensibilização sobre o descarte correto de resíduos e proteção da fauna. Em paralelo, o bloco da limpeza recolheu na cidade 750 toneladas de lixo, de 13 a 18 de fevereiro.

“O Carnaval de Saquarema foi um grande sucesso. Isso é resultado do trabalho de cada profissional que esteve nas ruas durante os dias de festa. Tudo para que os foliões se divertissem sem nenhuma preocupação. Deixo aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que contribuíram para a nossa festa ser cheia de diversão e paz”, comemorou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

Com esses resultados, Saquarema reafirma sua capacidade de realizar grandes eventos com organização, garantindo diversão e segurança para todas as famílias que escolheram o município para desfrutar o Carnaval de 2026. Que venha agora o próximo Carnaval.