Prefeitura de Saquarema oferece 140 vagas para o Transporte Universitário - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/02/2026 16:27

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, vai iniciar o processo de inscrição para as novas vagas do Transporte Universitário. As inscrições ocorrerão na quarta (25) e quinta-feira (26), das 9h às 16h, e o resultado será divulgado na sexta-feira (27), no site da Prefeitura.

Para efetuar o cadastro, os alunos deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação, localizada à Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça, no Centro Administrativo Ézio Ferreira, sala 12, em posse da cópia dos seguintes documentos: Ficha de Inscrição devidamente preenchida, Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência, Comprovante de Renda Familiar, Comprovante de Matrícula na Universidade, Comprovante de Escolaridade (certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio), Quadro de Horários ou Atestado de Matrícula (com dias da semana) e 2 fotos 3×4.

Para os alunos que fazem parte do programa Conexão Universitária serão necessários apenas as cópias dos seguintes documentos: Ficha de Inscrição devidamente preenchida, Quadro de horário ou Atestado de Matrícula (com dias da semana), 2 fotos 3×4 e cópia do Certificado da Conexão Universitário.

Neste semestre, serão ofertadas 140 novas vagas, distribuídas da seguinte forma: 60 vagas para a rota Niterói (manhã), 40 vagas para a rota Niterói (noite), 20 vagas para a rota Cabo Frio (manhã) e 20 vagas para a rota Cabo Frio (noite).

Os requisitos do processo seletivo estão descritos na Lei nº 1.510, de 10 de outubro de 2016. O formulário de inscrição pode ser conferido no link a seguir: Ficha de Inscrição – Transporte Universitário 2026.