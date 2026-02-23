Prefeitura de Saquarema oferece 140 vagas para o Transporte UniversitárioDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema oferece 140 vagas para o Transporte Universitário
Inscrições ocorrerão na quarta (25) e quinta-feira (26), das 9h às 16h, e o resultado será divulgado na sexta-feira (27)
Prefeitura de Saquarema divulga balanço de 2025 dos hospitais municipais
Município ainda conquistou a primeira colocação entre as cidades da Região dos Lagos no programa Previne Brasil
Daniela Soares inaugura base de segurança 24h em Araruama e amplia reforço na área
Prefeita também destaca entrega de kits escolares e investimento em material de qualidade para alunos da rede municipal
Dr. Serginho anuncia férias de uma semana, mas impõe missão à equipe e cobra entregas em Cabo Frio
Prefeito afirma que vai descansar com a família, mas determina mutirões, obras em Tamoios e plano para zerar filas de exames durante o período fora
Creches municipais de Saquarema completam dois anos de inauguração e ampliam o acesso à educação infantil
Unidades já possibilitaram o ingresso de cerca de 310 crianças na rede municipal de educação infantil
Entre abraços e articulações, aniversário do vice-prefeito sinaliza engrenagem afinada no governo de Arraial
Presença em peso de secretários, vereadores e aliados alimenta leitura de fortalecimento para a sucessão
