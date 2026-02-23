Prefeitura de Saquarema divulga balanço de 2025 dos hospitais municipais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema divulga balanço de 2025 dos hospitais municipaisDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/02/2026 16:19

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o balanço das atividades realizadas em 2025 pelos hospitais municipais Porphirio Nunes de Azeredo (HMPNA) e Nossa Senhora de Nazareth (HMNSN).

No HMPNA, foram contabilizados 121.565 acolhimentos no período. A urgência clínica para adultos concentrou 80.879 registros, enquanto o setor de trauma somou 3 mil ocorrências. A área ortopédica realizou 1.207 atendimentos. Já o fluxo pediátrico alcançou 36.269 classificações de risco, além de 195 situações de emergência infantil. A unidade também atuou em serviços como radiografias, internações e suporte especializado em pediatria, mantendo média mensal estável de procura.

No HMNSN, o desempenho cirúrgico resultou em 4.209 intervenções. Entre elas, destacam-se 1.597 cirurgias gerais, 791 ortopédicas, 558 urológicas, 273 pediátricas, 194 ginecológicas e 138 plásticas, além de procedimentos nas áreas vascular, neurológica, oncológica, proctológica, cabeça e pescoço, bucomaxilofacial e otorrinolaringologia. A unidade também realizou captação de órgãos, histeroscopias, endoscopias e ecocardiogramas transesofágicos.

Pilares da rede pública

A Prefeita Lucimar Vidal ressaltou que “os dados reforçam a relevância do hospital Porphirio Nunes de Azeredo e do hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth como pilares da nossa rede pública, evidenciando uma estrutura preparada, equipes comprometidas e um atendimento que impacta diretamente a vida de diversas famílias todos os dias.”

No campo diagnóstico e terapêutico, foram executados 137.442 procedimentos, incluindo 106.371 análises laboratoriais e anatomopatológicas, 3.295 biópsias, 7.424 tomografias computadorizadas, 2.789 ressonâncias magnéticas, 4.410 ultrassonografias, 5.810 exames radiológicos e Dopplers arterial e venoso, além de colonoscopias, transfusões, pequenas intervenções ambulatoriais, curativos e trocas de imobilizações.

A unidade registrou, ainda, 48.888 consultas especializadas, contemplando áreas como cirurgia geral, ortopedia, urologia, ginecologia, neurologia, oncologia clínica, psicologia e serviço social, entre outras especialidades multiprofissionais. No período, também foram contabilizadas 4.225 internações hospitalares, distribuídas entre clínica médica, especialidades cirúrgicas, UTI adulto, enfermaria, terapia intensiva pediátrica e setores específicos.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde da cidade, Dr. João Alberto Oliveira, os números refletem o comprometimento das equipes e o investimento contínuo da gestão municipal para garantir atendimento humanizado, resolutivo e de qualidade à população. O Secretário também destacou que “o fortalecimento da rede hospitalar é resultado de planejamento estratégico, ampliação de serviços e modernização dos equipamentos, assegurando mais agilidade nos diagnósticos e maior segurança nos procedimentos realizados ao longo do ano”.

Referência na Região

Saquarema conquistou a primeira colocação entre os municípios da Região dos Lagos no programa Previne Brasil, iniciativa do Ministério da Saúde que avalia o desempenho da Atenção Primária no país.

A qualidade dos serviços tem posicionado Saquarema como um polo regional. Dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que cerca de 40% dos atendimentos atuais são de moradores de cidades vizinhas. Para o Secretário de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira, os resultados em rankings nacionais são consequência do fortalecimento da rede.

Novas entregas para 2026

O planejamento municipal prevê a continuidade das ampliações para o primeiro semestre de 2026, com mais 10 inaugurações e reformas programadas. O plano inclui ainda o aumento de 9 equipes de saúde da família para reforçar o atendimento nos bairros.