Creches municipais de Saquarema completam dois anos de inauguração - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/02/2026 17:31

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, registrou, em fevereiro de 2026, dois anos de funcionamento de três creches municipais inauguradas pela administração pública. Nesse período, as unidades se consolidaram como importantes espaços de cuidado, aprendizagem e acolhimento, possibilitando o ingresso de cerca de 310 crianças na rede municipal de educação infantil.

Desde a inauguração, as creches dos bairros do Asfalto Velho (Tia Elda), Verde Vale (Maria Eduarda) e Bonsucesso (Vovô Osvaldo) têm desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento das crianças atendidas. Os espaços foram planejados para oferecer segurança, conforto e estrutura adequada, com salas equipadas, áreas de recreação e profissionais qualificados que acompanham diariamente as crianças, em atividades pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento cognitivo e social.A Prefeita Lucimar Vidal ressaltou a importância das creches municipais para o desenvolvimento das crianças e como apoio às famílias: “A educação infantil em Saquarema promove o cuidado e a socialização desde os primeiros anos de vida, ao mesmo tempo em que garante segurança às famílias e fortalece toda a comunidade. As novas creches também proporcionam que mães e pais retornem ao mercado de trabalho, com a garantia de que as crianças estão em boas mãos. Estamos investindo forte para promover o aumento do número de vagas com a inauguração, em breve, de novas unidades”.A inauguração das três unidades faz parte de um projeto mais amplo de expansão da rede municipal. Desde 2024, a Prefeitura já entregou 11 creches à população, nos bairros de Itaúna, Vilatur, Rio d’Areia, Serra do Mato Grosso, Jardim Ipitangas, Barra Nova e Jaconé (duas creches). Nas próximas semanas, outras duas unidades serão inauguradas, nos bairros de Bicuíba e Palmital, ampliando ainda mais a oferta de vagas.Outras três creches estão em fase de obras e devem ser inauguradas, em breve, nos bairros de Alvorada, Basiléa e Barreira. O projeto prevê que, ao todo, as 15 unidades disponibilizem aproximadamente 1.500 vagas, fortalecendo o compromisso com a educação de qualidade e com o futuro das crianças do município.As creches estão instaladas em locais previamente mapeados de acordo com a demanda populacional. Construídas no sistema pré-moldado, as unidades têm um prazo de conclusão menor, com maior agilidade na obra. Cada unidade conta com quase 840 m² de área construída, cinco salas de aula, sala multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer e jardins sensoriais, seguindo o mesmo padrão arquitetônico adotado em modelos de sucesso pelo Brasil.